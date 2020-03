José Antonio Avilés habría contado su supuesto lío con Pavón a la productora de 'Supervivientes 2020'

En el programa del 28 de febrero en 'Sálvame', Kiko Hernández sorprendía una vez más con una de sus "bombas", dejando a más de un espectador impactado. El colaborador de 'Sálvame' afirmó que Antonio Pavón y José Antonio Avilés podrían haber mantenido relaciones antes de participar en 'Supervivientes 2020'. Los dos concursantes casualmente no son ni mucho menos amigos en la isla, de hecho, desde que comenzó la aventura se han convertido en grandes enemigos.

Isabel Rábago y Diego Arrabal en 'Viva la vida'

Desde que el tertuliano sacó a la luz este posible "affaire", son varios los trabajadores de Mediaset que han afirmado ser conscientes del rumor. De hecho, los compañeros de Avilés en 'Viva la vida' han confirmado que el colaborador se lo había comentado antes de ir a la isla: "Alguien de aquí ha traicionado a José Antonio Avilés porque lo de Antonio Pavón nos lo contó él mismo en confianza", admitía Diego Arrabal, que además dejaba entrever que hay un posible topo dentro del programa.

"Yo no creo que ninguno de nosotros lo haya contado porque aquí no le dimos la menor importancia cuando nos lo dijo", comenta Isabel Rábago, palabras que dejan claro que los colaboradores del programa habían sido conscientes de la relación que unía al torero con el tertuliano antes de viajar a Honduras. Sin embargo, la madre del supervivientes no ha querido opinar sobre este asunto, ya que considera que "será él quien responda a esta cuestión".

Kiko Matamoros también conocía la historia

Kiko Matamoros admitió en 'Sábado deluxe' durante el programa del 29 de febrero que le había llegado información del supuesto "affaire" entre Pavón y Avilés: "A mí me mandaron un mensaje dos personas diciéndome que Avilés se lo había contado en el tren de camino a Córdoba". Eso sí, el colaborador ha aportado nuevos datos de la historia, ya que cree que el colaborador de 'Viva la vida' utilizó esta información para conseguir su pase al programa de supervivencia: "José Antonio Avilés, cuando se enteró de que iba Antonio Pavón a 'Supervivientes', le contó a la productora que había tenido una relación con Pavón para que así tuviera más morbo la posibilidad, que ya se estaba barajando, de que contaran con él, ", afirmaba el tertuliano de 'Sálvame'