Adara, muy enfadada con el fichaje de Hugo Sierra por 'Supervivientes': "Esto es acojonante"

Cada vez son más los concursantes confirmados para 'Supervivientes 2020'. Se van desvelando poco a poco en los diferentes programas de Telecinco y ayer en 'El tiempo del descuento' fue el turno de anunciar el octavo. Se trata de Hugo Sierra, ganador de 'GH Revolution' y ahora, expareja de Adara Molinero. En la Gala 5 del reality algunos excorcursantes han entrado en la casa de Guadalix para visitar a los pocos que quedan conviviendo de cara a la final.

Adara reaccionó sorprendida al vídeo de Hugo Sierra en 'El tiempo del descuento'

Antes de su reencuentro con Maestro Joao y Gianmarco, Jorge Javier Vázquez le ha anunciado una noticia que se había conocido mientras ella estaba subiendo a la casa. Adara ha visto el vídeo en el que Hugo Sierra confirmaba su participación en 'Supervivientes 2020' y agradecía a todos sus seguidores haber confiado en él para esta aventura.

Muy sorprendida ante la noticia, Adara exclamaba: "¡Esto es acojonante!". No han sido pocas las ocasiones en las que Hugo ha insinuado lo que le gustaría acudir a la isla. De hecho, en 'Sábado Deluxe' ya comentó que estaba negociando su participación en el programa. En redes sociales era un secreto a voces, pero no existía confirmación oficial. Algo que Adara ha recalcado para argumentar su enfado: "Se rumoreaba por las redes sociales, y digo: 'no creo que el padre de mi hijo no sea capaz de decírmelo a mí primero y que me tenga que enterar por un programa de televisión...'". Sin embargo, la sospecha de Adara finalmente se ha cumplido.

Una relación cada vez más rota

Con esta noticia se abre un nuevo capítulo en la relación de Hugo y Adara. Ambos han confirmado su separación, al mismo tiempo que Adara ha confesado su pasión por Gianmarco. En galas anteriores reconoció que su relación es totalmente fría: "Hablamos del niño y ya está, cada vez va a peor". Aun así, ella no ha querido cerrar la puerta al buen entendimiento y no descarta ir a defender a Hugo a plató una vez él entre en 'Supervivientes 2020', tal y como le ha sugerido Jorge Javier. Antes de ello, "tendríamos que solucionar muchos problemas", dejó claro la madrileña.