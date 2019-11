Adara revela el verdadero inicio de sus sentimientos hacia Gianmarco y confiesa: "Nos mirábamos y llorábamos"

Este jueves 29 de noviembre, Adara Molinero fue la auténtica protagonista de la gala de 'GH VIP' que Telecinco emitió en prime time. La visita de su padre a la casa desencadenó que la verdad saliese a la luz y es que este le reveló que se ha escuchado todo: la audiencia ya conoce que siente algo por Gianmarco y que tiene pensado dejar a Hugo Sierra cuando salga de la casa. Por ello, la chica no dudó en hablar claramente de lo que siente y de lo que le ha pasado en el espacio. En una emotiva y desgarradora charla con Jorge Javier Vázquez, esta dejó claro que no sabe lo que siente realmente por el italiano y también confesó que su máxima preocupación siempre ha sido no hacer daño a Hugo Sierra, y es que este siempre va a ser el padre de sus hijos.

Adara en 'GH VIP 7'

Con todo revelado, Adara por fin pudo hablar libremente en la casa de todo lo que ha vivido con Gianmarco estos meses y sí, al terminar la gala decidió "abrirse en canal" con Alba Carrillo y Estela Grande. Después de dejarles claro que "aquí no voy a tomar decisiones, pero me gustaría aclararme", no dudó en confesar el miedo que tiene "de cagarla". La chica explicó que se dio cuenta que con Hugo Sierra pasaba algo al escuchar su alegato: "Sentí que no me había echado de menos, parecía que estaba leyendo algo (...) si después de ese tiempo no me echaba de menos, es muy fuerte". Pero la cosa no quedó ahí, y es que no dejó de insistir a sus compañeras en que le aconsejasen en qué hacer con su relación.

Así empezó todo

Tras destacar que Hugo "es super buen padre y el niño está muy bien cuidado con él", la chica quiso contar cómo empezó todo con el italiano. Molinero explicó que ya en el búnker empezó a soñar con él; fue en ese momento en el que empezó todo, comenzó a darse cuenta que algo pasaba. Pero todo se acentuó cuando empezaron a dormir muy cerca. "Nos pasábamos horas mirándonos, antes de irse me miraba por la noche y lloraba...Yo lloraba también, pero quería que no me viera", le contó Adara a sus amigas. En esos instantes, ella se estaba dando cuenta que algo estaba sintiendo y no, no era una simple amistad. La atracción y el cariño eran más que evidentes entre ambos, y es que Adara considera que el italiano la miraba "como si fuera un regalo".

¿Y el futuro?

Ahora Adara tema en la reacción de Gianmarco cuando ella salga y es que no está segura si "le han podido cambiar sus sentimientos fuera". Pese a ello, tiene claro que primero quiere hablar con Hugo cuando salga: "Una noche soñé cómo podía estar viviendo eso desde fuera y fue horrible. No le deseo nada mal, pero es que no he podido controlarlo". La chica contó que pese a tener "la vida que siempre había querido (...) dentro de 'GH VIP' me di cuenta que no era feliz (...) me di cuenta que no" y dejó claro que entiende que Hugo Sierra no haya querido ir a las galas: "Pobrecillo, habrá sufrido por mi culpa".