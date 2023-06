Adara Molinero y Bosco Blach han tenido una noche de pasión en 'Supervivientes 2023'

Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

La tensión sexual entre Adara Molinero y Bosco Blach ya no es noticia. La química entre los concursantes ha estado latente durante gran parte de la edición de 'Supervivientes 2023'. A muy poco tiempo de que sepamos quién se hace con el puesto de ganador, ha sido revelado que el constante flirteo entre los supervivientes dio sus frutos y resultó en una larga noche de pasión. Parece que las cámaras del reality no todo lo ven al fin al cabo.

Jonan, Bosco, Asraf y Adara en 'Supervivientes 2023'

La apasionada velada, durante los días previos a ser trasladados de nuevo a España antes de la final.a la espera del viaje de vuelta. Según ha informado Lecturas, una de esas noches, Adara Molinero y Bosco Blach durmieron juntos en la misma habitación y

Bosco Blach ya había desvelado parte de sus sentimientos hacia la concursante: "Siempre he dicho que, aunque haya sido debajo de la lluvia, en un saco en la arena, las mejores noches que yo he dormido han sido siempre con Adara, no sé por qué será", le explicó el sobrino de Pocholo a Carlos Sobera. No es la primera vez que Adara mantiene una relación con un compañero de un reality. En la edición de 'Gran Hermano 17' conoció a Rodri Fuertes, con el que mantuvo una relación sentimental después del programa y la cual terminó en algún momento anterior a su entrada en 'Supervivientes'. Aún habrá que ver si esta unión durará fuera de la edición del reality.

El cambio de look

Los finalistas de 'Supervivientes 2023', Jonan, Bosco,Asraf y Adara, han recibido un cambio de look para prepararse para la final del programa del 29 de junio. Los looks definitivos tendremos que verlos durante la última gala, aunque el programa nos ha adelantado unas imágenes de los concursantes en medio de su transformación estética. Mientras a Bosco Blach le daban un placentero masaje, a Jonan Wiergo le decoloraban todo el pelo, bigote incluido. Por su parte, Adara Molinero se preparaba para recibir un corte de pelo, asustada por tener que cortárselo más todavía.