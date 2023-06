Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2023' celebró su semifinal la noche del jueves 22 de junio, en Telecinco. Una cita en la que Artùr Dainese se despidió del concurso al ser eliminado en su duelo contra Adara Molinero, quien concluyó la noche como una de las primeras finalistas plenas al convertirse en la última líder de la edición. Mientras, en el lado opuesto, las últimas nominaciones pusieron a Bosco Blach y Asraf Beno en manos del público.

Los finalistas de 'Supervivientes 2023' en sus últimas nominaciones

Tras la marcha de Dainese, la organización del reality. En la primera, en duelos entre dos personas por sorteo, debían mantener el equilibrio mientras iban poniendo bolas en un soporte que debían sostener con una mano:, mientras que

Ambos ganadores se midieron entonces en la típica prueba de la apnea, que se celebró en la pequeña laguna de las instalaciones en las que se encontraban los finalistas, y que arrancó con un Beno tiritando. Una señal de lo que vino después: el ceutí salía antes del agua que su compañera, quien se convertía en la última líder de la edición y, por tanto, la primera "finalista plena" al ser inmune de cara a las últimas nominaciones.

Jonan se libra de la nominación

Con Molinero como líder, sus tres compañeros procedieron a dar su voto en la nominación: Blach eligió a Beno, dada su menor relación con él; tras lo cual tanto el ceutí como Wiergo otorgaron sus puntos al madrileño, a raíz de la mayor relación mutua que habían mantenido a lo largo del reality. Blach se convertía así en el nominado del grupo, tras lo cual Molinero subió a Beno a la palestra: "Mi ojito derecho y quien me ha robado el corazón es Jonan. Le tengo muchísimo cariño a Asraf y me duele mucho, pero le tengo que elegir a él porque no me queda otra".