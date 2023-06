Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2023' celebró su semifinal la noche del jueves 22 de junio en Telecinco, con Adara Molinero y Artùr Dainese en manos de los espectadores. Uno de ellos tendría que despedirse de sus cuatro compañeros justo antes de la final, suerte que corrió Dainese tras formar parte de un ajustado duelo que se había mantenido durante días.

Adara y Artúr antes de conocer al último expulsado de 'Supervivientes 2023' en la semifinal

En el arranque de la cita, Carlos Sobera comunicó, como ya había hecho en la cita del martes,, sin ser muy diferentes de las que se habían enseñado apenas dos días antes. Cifras que, una hora más tarde, apenas sufrieron cambio, con la diferencia de que la primera cifra le había restado 0,2% a la segunda, lo que, lo que suponía la expulsión de Dainese.

La madrileña rompía entonces a llorar de la emoción, en medio de los abrazos de sus compañeros, que también mostraron el mismo cariño por el ucraniano. "Me da mucha pena abandonar el juego ahora, quería seguir hasta el final, pero a estas alturas del programa somos todos ganadores y espero que gane el mejor", declaró Dainese, antes de recalcar que "esto es un juego y uno gana, el otro, no". "Estoy en shock, no me lo puedo creer, estaba supernerviosa", confesaba Molinero, muy agradecida con "todas esas personas que me han salvado, que me siguen regalando tiempo en este maravilloso concurso".

Adara, Asraf, Bosco y Jonan, finalistas

Dainese tuvo entonces ocasión de animar a sus cuatro compañeros a disfrutar de lo que quedaba de la experiencia, antes de abandonar las instalaciones en las que estaban alojados en Madrid: "Gracias a todo el equipo que trabaja aquí, es un trabajo maravilloso". De esa forma, su marcha dejó a Blach, Molinero, Asraf Beno y Jonan Wiergo como finalistas de la edición, los cuales lucharán por el gran premio en la cita del jueves 29 de junio.