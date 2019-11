Adara apunta a una posible ruptura con Hugo Sierra en 'GH VIP 7': "Me decía: 'vete a la mierda'"

La noche del martes 5 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala a dos días de la octava expulsión. Una ocasión en la que el programa emitió imágenes sobre una conversación que Adara Molinero mantuvo con Maestro Joao en el confesionario, sin ser conscientes de que eran grabados, sobre la pareja de la concursante, Hugo Martín, pocas horas después de que Molinero confesara echar mucho de menos al padre de su hijo.

Adara durante su conversación con el Maestro Joao en 'GH VIP 7'

"Al salir, tenemos que ir de compras", declaró Joao, refiriéndose así al hecho de que tanto él como Adara tenían que hablar con sus respectivas parejas, Pol Badía y Hugo. "Tienes que ser lista y pensar en Martín y en ti", opinó el vidente, quien señaló que Hugo había sido "muy egoísta, pensando solo en él". "Por respeto a tu hijo, debes hacerlo bien. Respetando, aunque te tengas que morder la lengua. No te engañes", le recomendó Joao a Adara.

"Cuando uno se enamora, le da igual todo", aseguró el concursante durante la conversación, donde también señaló que Gianmarco Onestini se preocupaba por Adara. "Que no se te vaya de las manos, no te derrumbes. Se te puede destruir lo de dentro y lo de fuera", aconsejó Joao, antes de que Adara reconociera que Hugo "no quería hacer el amor" con ella. "No entiendo por qué él ya no quiere acostarse conmigo", manifestó Molinero, momento en el que el vidente apuntó a que a Martín se le habría "acabado la pasión".

"A la mierda se va a ir él"

"Se suele dibujar una situación de cara a la galería muy bonita, idílica", comentó el concursante. "Él me decía: 'vete a la mierda'", confesó entonces Adara, al hablar de su relación con Hugo. "Pues mira, a la mierda se va a ir él", soltó Joao, quien señaló la posibilidad de que su compañera fuera "un florero, un jarrón" que iba a trabajar "y fuera", ante lo que Adara confesó que Martín no quería trabajar. "A veces pienso que, a lo mejor, al ver esto se le enciende algo", declaró Molinero, haciendo un guiño hacia su relación cada vez más estrecha con Gianmarco. Una conversación que concluyó con la preocupación de Adara por la custodia compartida en caso de separarse de Hugo. "Si lo dice un juez, me muero", concluyó la concursante.