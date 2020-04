Adara reaparece ilusionada con Cristian Nieto y se enfrenta a la madre de Hugo: "Eres mala persona"

Adara Molinero vivió este domingo un regreso a 'Supervivientes 2020: Conexión Honduras' por todo lo alto. La ganadora de 'GH VIP 7' se dejó ver con un brillo especial en la mirada que hizo pensar a muchos que volvía a estar enamorada, si bien rápidamente aclaró que se trataba solo de una ilusión.

El joven que motivaba que estuviese "ilusionada" no estaba más allá de la distancia recomendada desde que saltó la crisis del coronavirus. A poco más de un metro se sentaba Cristian Nieto, el hombre que le estaría provocando que volviese a soltar sus características carcajadas, aunque ella le restaba importancia: "Es una tontería. Conté la anécdota de que le escribí un mensaje y no me contestó".

Adara y Cristian Nieto se reencuentran en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

"Pero fue hace cuatro años", añadía Adara, insistiendo en que "no hay nada, absolutamente nada". El concursante de 'Supervivientes 2016', por su parte, se limitaba a señalar que entre ellos "solo hay una amistad". "Ella sabe que no vi el mensaje, entre nosotros hay una amistad sana y buen rollo", agregaba Cristian quien, por su parte, afirmaba estar conociendo a alguien sin especificar si también está "ilusionado" por la exazafata.

La noche no había hecho más que empezara para Adara y pasó del amor al odio en un momento. La ganadora revivió sus fantasmas con Hugo Sierra y acabó enfrentándose a su exsuegra en directo. "He intentado que la situación estuviera más tranquila, he intentado no criticar a Hugo pero ella se dedica a criticar a mi madre y a machacarla en redes sociales", explicaba. El tono iba subiendo poco a poco con Adara insistiendo en que el comportamiento de Adriana "es de vergüenza".

La madre de Hugo corta la conexión para evitar a Adara

Adara se enfrenta a Adriana, la madre de Hugo

La uruguaya se mostraba atónita ante esta reacción en directo. "Tenemos contacto y nunca me has dicho esto", le espetaba, a lo que su exnuera insistía en que no tienen "más contacto del necesario". Adara asegura que Adriana manipula situaciones para que parezca que Elena deja a Hugo de maltratador, algo que ella niega: "Lo único que me habías dicho es que estabas enojada porque sigo a Óscar Álvarez".

Por algún motivo, este último tocaba la fibra sensible de Adara y ella prefería no entrar en detalle: "Se está viendo lo mala persona que eres y no voy a entrar en tu juego, que lo que quieres es provocarme". Tras un nuevo vídeo, Adriana tachaba a Elena de mentirosa por asegurar que Hugo les pone dificultades para ver a su hijo. "Aquí la única mentirosa eres tú", respondía la joven en plató, lo que provocaba que Adriana se quitase los auriculares y cortase la conexión inmediatamente: "Con ella no voy a hablar".