, aunque esta vez desde un lugar muy distinto al que lo hizo popular hace dos décadas. El intérprete, que alcanzó la fama con apenas 17 años en series de éxito como ' Los Serrano ' o ' Física o química ', ha reaparecido públicamente para hablar con naturalidad de

A través de su nueva cuenta de Instagram, llamada @adrianrodriguezrecuperacion, el actor ha explicado que se encuentra en pleno proceso terapéutico. "Quería contaros que estoy bastante bien. Sigo en tratamiento. Como sabéis, padezco una enfermedad llamada adicción. Pero, por suerte, he encontrado el camino hacia la recuperación, poco a poco y cada día abrazando mi deseo de vivir", relató en un vídeo publicado en Instagram y TikTok.

El actor Adrián Rodríguez comparte en redes su proceso para superar la adicción

Asimismo, Rodríguez detalló que actualmente vive en Chiclana de la Frontera, donde ha encontrado la estabilidad que necesitaba: "Aquí tengo un gran equipo de profesionales a mi lado y la verdad es que se llevan muy bien y con tranquilidad". Según explicó, esta etapa le está permitiendo trabajar y mantener un ritmo de vida sereno mientras comparte con sus seguidores aprendizajes sobre la confianza y la importancia de pedir ayuda a tiempo.

Adrián Rodríguez recibe el apoyo de sus seguidores en la publicación de sus redes sociales

Una vida marcada por la fama y la superación

Además, el intérprete ha querido convertir su experiencia en un altavoz para quienes atraviesan la misma situación. ". Si me estáis viendo y pensáis que tenéis un problema con una sustancia o sois familiares de alguien que podría tenerlo, podéis poneros en contacto conmigo", afirmó. Su iniciativa ha despertado numerosos mensajes de apoyo en redes, dondey con ganas de salir adelante.

Adrián Rodríguez saltó a la fama siendo adolescente gracias a 'Los Serrano' y consolidó su carrera en 'Física o Química', pero la presión de la fama temprana le llevó a un camino complicado marcado por las adicciones. Tras años difíciles en los que incluso se vio obligado a buscar otras vías de ingresos, decidió pedir ayuda profesional. Hoy, inmerso en una recuperación que asegura abrazar "día a día", ha convertido su experiencia en un ejemplo público de superación y en un altavoz para quienes buscan salir adelante frente a la adicción.