REAPARICIÓN

Adrián Rodríguez, de 'Los Serrano' y 'FoQ', comparte en las redes su camino para superar la adicción

El actor, recordado por sus exitosas series, ha abierto una nueva cuenta en redes para mostrar su evolución.

Por Julia Almazán RomeroPublicado: Miércoles 20 Agosto 2025 17:08 (hace 8 horas)

La vida de Adrián Rodríguez vuelve a situarse frente al foco, aunque esta vez desde un lugar muy distinto al que lo hizo popular hace dos décadas. El intérprete, que alcanzó la fama con apenas 17 años en series de éxito como 'Los Serrano' o 'Física o química', ha reaparecido públicamente para hablar con naturalidad de un asunto que ha marcado gran parte de su trayectoria, su adicción.

A través de su nueva cuenta de Instagram, llamada @adrianrodriguezrecuperacion, el actor ha explicado que se encuentra en pleno proceso terapéutico. "Quería contaros que estoy bastante bien. Sigo en tratamiento. Como sabéis, padezco una enfermedad llamada adicción. Pero, por suerte, he encontrado el camino hacia la recuperación, poco a poco y cada día abrazando mi deseo de vivir", relató en un vídeo publicado en Instagram y TikTok.

Asimismo, Rodríguez detalló que actualmente vive en Chiclana de la Frontera, donde ha encontrado la estabilidad que necesitaba: "Aquí tengo un gran equipo de profesionales a mi lado y la verdad es que se llevan muy bien y con tranquilidad". Según explicó, esta etapa le está permitiendo trabajar y mantener un ritmo de vida sereno mientras comparte con sus seguidores aprendizajes sobre la confianza y la importancia de pedir ayuda a tiempo.

Además, el intérprete ha querido convertir su experiencia en un altavoz para quienes atraviesan la misma situación. "He decidido crear esta cuenta para que podáis ver más de cerca cómo va mi proceso de recuperación. Si me estáis viendo y pensáis que tenéis un problema con una sustancia o sois familiares de alguien que podría tenerlo, podéis poneros en contacto conmigo", afirmó. Su iniciativa ha despertado numerosos mensajes de apoyo en redes, donde muchos seguidores han celebrado verle más fuerte y con ganas de salir adelante.

Una vida marcada por la fama y la superación

Adrián Rodríguez saltó a la fama siendo adolescente gracias a 'Los Serrano' y consolidó su carrera en 'Física o Química', pero la presión de la fama temprana le llevó a un camino complicado marcado por las adicciones. Tras años difíciles en los que incluso se vio obligado a buscar otras vías de ingresos, decidió pedir ayuda profesional. Hoy, inmerso en una recuperación que asegura abrazar "día a día", ha convertido su experiencia en un ejemplo público de superación y en un altavoz para quienes buscan salir adelante frente a la adicción.

