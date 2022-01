Agoney Hernández y María Peláe se disputaron el primer puesto en la novena gala de 'Tu cara me suena 9'. Finalmente, ante el empate en la tabla, el público otorgó la victoria al canario con sus 12 puntos. La medalla de oro la consiguió mientas se ponía en la piel de cantante Jon Bon Jovi e interpretaba su célebre tema "You Give Love a Bad Name". En términos de calificación general, también consiguió mantener la primera plaza.

Agoney Hernández y Manel Fuentes, en 'Tu cara me suena 9'

El canario lo dio todo sobre el escenario e hizo vibrar tanto al público como al jurado. Àngel Llàcer disfrutó de la actuación con bengala encendida en mano. "Quemando el escenario, mi querido Agoney. Menuda imitación de Bon Jovi, con chispa", le recibía Manel Fuentes al finalizar la actuación. Chenoa comenzó su valoración, pero el público la interrumpió coreando el nombre del concursante. ¿Conseguirá revalidar el título teniendo en cuenta el alto nivel de las imitaciones de la décima entrega?

La cantante tildó de "fabulosa" la actuación de Agoney, mientras que Llàcer se mostró asombrado desde el formato de Gestmusic. "Es que estoy como impresionado, lo has hecho espectacularmente bien", le felicitó el catalán. "Hoy has entrado pisando como tú sabes pisar", agregó Lolita Flores. Por su parte, Carlos Latre quiso dar un consejo al canario: "Lo único que te recomiendo es que, en una actuación como esta, dejes de controlar", concluyó.

Nos despedimos esta semana en #TCMS9 con nuestro flamante ganador. ????



¡Nos vemos en el próximo programa! ???? pic.twitter.com/OgluuNH2CR — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) January 22, 2022

El gran gesto de Agoney

Tras las votaciones del jurado, Agoney Hernández y María Peláe quedaron empatados en el primer puesto. Finalmente, el concursante consiguió el triunfo gracias a los votos del respetable. Sin embargo, el canario cedió los 3.000 euros de la noche a su compañera Eva Soriano: "Es que te lo curras mucho, tía", le decía. La cómica destinó el dinero a la Fundación Niemann-Pick de España.