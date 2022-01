Aunque Nia Correia siempre irradia alegría y tranquilidad, en esta ocasión no ha podido mantener la calma. Una usuaria de Twitter criticaba el repertorio de imitaciones otorgadas a la canaria en 'Tu cara me suena 9'. "Y, cómo no, otro negro para Nia... La mimada del programa. Sacadla de su zona de confort como hacéis con los demás".

Nia Correia imitando a Tina Turner, en 'Tu cara me suena'

Correia no pudo callarse: "¿Por qué dan por hecho que imitar a un negro es mi zona de confort? ¿Porque soy negra?", respondía. La cantante aseguró que, de todos los personajes negros que había imitado, Celia Cruz era la única que se podía encontrar dentro de su zona de confort, imitación que se produjo en la gala especial de Navidad.

"Los argumentos para decir que no estoy trabajando como los demás ya empiezan a tocarme la moral, y solo pasa porque ustedes no están acostumbrados a ver a un negro en un programa de televisión. Es lo único que me hace justificar la cantidad de tonterías que leo", zanjaba la ganadora de 'OT 2020' ante los aplausos de muchos usuarios.

Twitter, con Nia

Algunos de los usuarios quisieron mostrar su apoyo a la cantante ante las acusaciones. "¿Entonces los concursantes blancos, que cantan el 99% de actuaciones de blancos, se tiran el 99% del programa en su zona de confort? La gente es muy cortita", respondía un twittero. "¿Se piensan que todos los negros son la misma persona? No te calles nunca, reina", defendía otra seguidora.