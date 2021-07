La agridulce despedida de Mònica López tras ser cesada por TVE: "Qué vida más perra"

El viernes 2 de julio de 2021 se dio a conocer la noticia de que Mònica López dejaría de ser la presentadora de 'La hora de La 1', el formato que la periodista conducía desde septiembre de 2020 en las mañanas de La 1. Al parecer, Televisión Española comunicó a la presentadora el cese de su actividad laboral días antes de su último programa, pero la profesional decidió no despedirse de la audiencia en pantalla.

Mònica López

Dos días después de su última jornada al frente del formato de la cadena pública española, López ha compartido en sus redes sociales una agridulce despedida que va dedicada a la audiencia "bonita" y "fea". "Ha sido un enorme placer y un orgullo trabajar con el equipo de 'La Hora de La 1'. Ellos ya saben cuánto les admiro y les adoro", empezaba escribiendo la periodista.

"Gracias mil por las muestras de cariño. Me llevo un año absolutamente maravilloso, que he disfrutado casi cada minuto. Y a los casi puñalás. A los bonitos: os leo y tenéis mi corazón para cada uno", añadía la también meteoróloga. "A los feos: qué vida más perra si no tenéis nada más que hacer que venir a vomitar mierda a Twitter...", comentaba, mostrándose algo molesta con cierta parte de los usuarios de la red social.

Ha sido un enorme placer y un orgullo trabajar con el equipo de @LaHoraTVE . Ellos ya saben cuánto les admiro y les adoro.

Gracias mil por las muestras de cariño. Me llevo un año absolutamente maravilloso, que he disfrutado casi cada minuto. Y a los casi puñalás. — Mònica López (@monicalopez_tve) July 4, 2021

A los bonitos: os leo y tenéis mi ? para cada uno



A los feos: qué vida más perra si no tenéis nada más que hacer que venir a vomitar mierda a Twitter... — Mònica López (@monicalopez_tve) July 4, 2021

El futuro del programa

Tras la marcha de Mònica López, TVE anunció que el formato de las mañanas presentaría cambios en la siguiente temporada, incluyendo, quizás, un cambio de nombre y un nuevo enfoque. Respecto al próximo proyecto de Mònica López, que seguirá trabajando en la cadena pública, todavía se desconoce el puesto que ocupará. Hasta entonces, será un "hasta luego".