Mònica López reprende a Espinosa de los Monteros y acaba pidiéndole disculpas: "Me puse como una hidra"

La borrasca Filomena no solo ha traído nieve a España, varios políticos están opinando sobre el cambio climático tras la bajada de temperaturas en el país, como ha sido el caso de Iván Espinosa de los Monteros. El portavoz de Vox en el Congreso reaccionó a la gran nevada en su cuenta de Twitter: "El calentamiento global no frena su avance, pero quizás a la vez estemos avanzando a la edad de hielo... y luego que por qué la gente ya no cree a los medios". Tras leer la publicación, el 11 de enero, Mònica López contestó al político en 'La hora de La 1'.

Mónica López en 'La hora de La 1'

"Don Iván, está poniendo en duda el cambio climático porque ha nevado en Madrid. Don Iván, cuando quiera quedamos y le cuento la diferencia entre meteorología y clima. Que un día nieve en Madrid y que una semana haga un frío que pela no significa que a nivel global esté subiendo la temperatura o que no lo esté haciendo", explicó resumidamente Mónica López, exjefa de meteorología de Televisión Española durante diez años.

Celia Villalobos no comprendía a qué se refería Espinosa de los Monteros con su tuit: "Está diciendo que como estos días hace frío y ha nevado en Madrid, que eso del calentamiento global es una mentira", afirmó la presentadora de 'La hora de La 1'. La exdiputada del Congreso le advirtió que tuviese "cuidado con las palabras" porque si no "Espinosa de los Monteros te pondrá un tuit diciendo: '¿en el año 70 también?'". Mónica López, un poco molesta se puso de pie tras escuchar las palabras de Villalobos: "No me vengáis con estas cosas. Otras cosas sí, pero con el calentamiento global no".

Mónica López pide disculpas a Iván Espinosa de los Monteros

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, contestó en sus redes sociales a la presentadora de 'La hora de La 1', Mónica López, afirmando que su teoría de que "los medios manipulan" lo había demostrado la meteoróloga malinterpretando las palabras de su anterior publicación sobre el calentamiento global.

El 12 de enero, Espinosa de los Monteros intervino en directo en el matinal de La 1 donde recibió las disculpas públicas de la presentadora: "Reconozco que me lo tomé por el lado negacionista y me puse como una hidra y le pido disculpas. Y mantengo en pie ese café para hablar de cambio climático de todos modos", zanjó López.