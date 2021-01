Agustín Jiménez la lía enzarzándose en una pelea a insultos en Twitter: "Que te jodan, mazorca de granos"

Las redes sociales han constituido un cambio en la forma en la que vemos a los personajes públicos que antes solíamos seguir de forma exclusiva por su trabajo, ya sea en cine, radio, televisión... Sin embargo, con la llegada de Twitter, Instagram, etc, ver otras nuevas caras de las celebridades se ha convertido en algo habitual, así como ha aumentado el número de polémicas. La última, protagonizada por Agustín Jiménez.

Luego decís que no se puede dialogar conmigo. pic.twitter.com/nUl3cBNXN9 — Agustín Jiménez (@AGUSTIJIMENEZ) January 8, 2021

Durante la mañana y tarde del 8 de enero, Jiménez dedicaba parte de su día a responder algunas de sus menciones y otros comentarios en Twitter. Un simple hecho que acabaría desembocando en una pelea a insulto puro durante las siguientes horas. Cuando un usuario comentaba de forma despectiva sobre el tuit de un conocido del humorista, este le respondía de forma tajante: "Espera que ahora te da las claves de la cuenta y tuiteas tú. No te jode". El usuario le devolvía un: "No hombre, te doy yo la mía y me dices tú sobre qué debo tuitear, no te preocupes, don Comedia", a lo que Jiménez se salía aún más de tono para espetar: "Cómeme los huevos por debajol culo".

Tras su enfrentamiento con dicho usuario, Jiménez subía a su cuenta capturas del encontronazo, que serían comentadas por otro usuario al que el cómico también respondería: "¿Buscando casito? También tengo para ti". Otro usuario le recriminaba su actitud: "¿No crees que estás haciendo el ridículo a lo bestia? ¿Por qué entras en esas?", a lo que Jiménez respondía sin rodeo alguno: "Minipolla, no te mees encima que te mojas para dentro".

"Estoy quedando fatal"

La disputa mediante tuits continuaba durante horas en las que Jiménez llegaría a colgar fotos de uno de los usuarios con los que discutía, a los que refirió comentarios como: "Que te jodan, mazorca de granos", "te vas a quedar calvo y yo lo veré", "te maldigo", "pollavirgen esmegmático" o "calvo prematuro". Ante las acusaciones de estar haciendo el ridículo y no saber utilizar la red social, el cómico zanjaba con un irónico: "Estoy quedando fatal. Un día de estos tengo que mirar cómo va lo de la tuiter".

Estoy quedando fatal. Un día de estos tengo que mirar cómo va lo de la tuiter. https://t.co/iKxL7ZVFxq — Agustín Jiménez (@AGUSTIJIMENEZ) January 8, 2021

Sigue con gorra. Calvo prematuro.

(Y minipolla) — Agustín Jiménez (@AGUSTIJIMENEZ) January 8, 2021

Ya sabía yo que eras mala persona pero esto me lo acaba de confirmar.

Te maldigo. Vive con ello. Desde hoy estás maldito. — Agustín Jiménez (@AGUSTIJIMENEZ) January 8, 2021

Minipolla, te vas a quedar calvo y yo lo veré y te lo recordaré. — Agustín Jiménez (@AGUSTIJIMENEZ) January 8, 2021