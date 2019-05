Aitana ficha por la película "Aladdín" para cantar "Un mundo ideal" junto a Zayn Malik

Es innegable que una de las artistas salidas de 'Operación Triunfo 2017' que está teniendo más proyección nacional e internacional desde que saliese del exitoso concurso de TVE es Aitana Ocaña. La catalana ha arrasado con "Tráiler", el primer EP de su carrera, se ha convertido en imagen de infinidad de marcas, ha sacado al mercado su propio perfume e incluso cuenta con libro propio, "La tinta de mis ojos". Parece que le falta tiempo para seguir sumando proyectos en su corta pero intensa carrera profesional, pero pese a ello, sigue sumando más y entre lo que ya prepara se encuentra una inesperada colaboración con Disney.

Aitana Ocaña

La reconocida factoría cinematográfica ha confirmado que Aitana pondrá voz a "Un mundio ideal" en los créditos finales de la película de acción real "Aladdín". El film que protagonizan Mena Massoud, Naomi Scott y Will Smith, entre muchos otros, llegará a todos los cines el 24 de mayo y es sin duda una de las películas más esperadas de la temporada. De esta forma, la catalana ha sido la elegida para interpretar el tema más mítico de la película, pero no lo hará sola, estará acompañada de la estrella internacional Zayn Malik, exmiembro de One Direction.

Disney ha querido que podamos escuchar parte del tema antes del estreno del mismo en las salas de toda España, por ello ha publicado ya en Youtube un making of de la grabación en el que podemos ya saber cómo suena el mítico tema en la voz de Aitana y Zayn Malik. Este fragmento se suma a la versión completa de "A Whole New World" ("Un mundo ideal"), la versión en inglés de la mítica canción que interpretan Zayn Malik y la artista estadounidense Zhavia Ward y que ha sido ya publicada al completo. Esta sonará en los créditos finales de la película en su proyección en Estados Unidos.

Aitana lanza single y prepara "Spoiler"

El pasado viernes 17 de mayo Aitana lanzó su nuevo single "Nada sale mal". La canción, que se ha convertido en todo un éxito en apenas un fin de semana, forma parte de "Spoiler", el nuevo trabajo discográfico de la catalana que saldrá a la venta el próximo mes de junio y que se suma a "Tráiler", su primer EP que en su día fue un auténtico bombazo en cuanto a rendimiento en las listas de ventas se refiere. Paralelamente, la artista estará todo el verano recorriendo España con su gira "Play", cuyas entradas se han agotado ya en varias localidades de nuestro país.