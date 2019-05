Aitana desvela el título de su colaboración con Lola Índigo en su álbum "Spoiler"

Uno de los momentos más esperados de la música española por fin ha llegado. Aitana Ocaña, segunda finalista de 'OT 2017', ha anunciado fecha y setlist de su nuevo trabajo discográfico: "Spoiler". A través de una publicación en su cuenta de Instragram, la joven cantante ha compartido la lista de canciones que compondrán su proyecto musical, siendo su colaboración con Mimi (Lola Índigo) lo más comentado.

Aitana Ocaña y Lola Índigo

Las compañeras de edición se han convertido, con permiso de Amaia Romero, en las grandes triunfadoras del talent de La 1, siendo ambas las dos artistas de su edición que más suenan en las radios de todo el país. Oportunidad que no han dejado escapar y han aprovechado para lanzar juntas la que será su primera colaboración, una canción a la que inesperadamente Aitana ha puesto título a través de Instagram.

Entre el listado de canciones mostrado en la instantánea compartida por la catalana se encuentra el tema interpretado junto a Mimi, titulado "Me quedo". Al pie de la fotografía, la cantante de "Teléfono" escribía: "¡Dios mío! Lola Índigo, no sabes las ganas que tengo de que salga "Me quedo"". Palabras que la intérprete granadina recibía con mucho cariño, y visiblemente emocionada respondía: "Me quedo contigo. Te quiero, baby. Aitana Índigo".

Un futuro prometedor

Por si fuera poco, Aitana ha puesto fecha de lanzamiento a su disco "Spoiler", el cual ha confirmado saldrá a la venta el próximo viernes 7 de junio. El álbum estará compuesto de 14 canciones, de las cuales ya hemos podido escuchar seis gracias al adelanto publicado en noviembre, "Trailer". La extriunfita apenas comienza su andadura en la industria musical, pero ya ha cosechado a lograr sus primeros éxitos. Un viaje que continuará con su gira "Play Tour" que dará el pistoletazo de salida el 22 de junio.