Por Joan Centelles Martínez |

El ruido del Santiago Bernabéu ha ganado la batalla. Desde que el estadio del Real Madrid acogiera multitudinarios conciertos, muchas fueron las quejas que los vecinos de alrededor expresaron con respecto al exceso de sonido. Aunque se puso solución al problema limitando a 20 los eventos de este tipo al año o que estos terminaran a las 23:00 horas, ha ido más allá y se han tenido que tomar medidas más serias.

Cartel promocional del concierto de Aitana en el Santiago Bernabéu

, afectando con esta medida a unas casi 300.000 personas que habían pagado por disfrutar de ellos. Con esta decisión, artistas como Aitana Lola Índigo han tenido que reorganizar sus agendas para buscar otras fechas en las que poder ofrecer el espectáculo que tenían preparado.

Aitana era una de las primeras en dar un paso al frente y compartir un vídeo en redes sociales en el que expresaba con tristeza: "Llevo en shock unas horas (...) Por motivos ajenos a mi equipo y a mí misma, los conciertos se tienen que cancelar o posponer", comenzaba explicando, para después ofrecer una solución a todos aquellos que habían comprado la entrada: "Me han confirmado que tenemos reservadas dos nuevas fechas, 27 y 28 de junio. Quien quiera mantener su entrada, seguirá siendo su entrada, y quien quiera pedir la devolución, dejo toda la información aquí".

"No puedo explicaros lo que siento ahora mismo. Sé perfectamente que mucha gente de fuera de España había comprado billetes, hoteles o apartamentos para poder estar esos días. Habíais organizado vuestras vidas en base a eso. Me gustaría deciros solo que ya tenemos esas dos fechas y que yo voy a darlo todo, van a ser conciertos muy grandes (...) Lo siento muchísimo, de verdad, pero es algo que no está en mi mano", terminó expresando en su comunicado.

Lola Índigo también se disculpa

Al igual que su compañera de 'Operación Triunfo 2017 ', Lola Índigo también aprovechaba la noticia para publicar un vídeo en sus redes sociales. "El concierto no se cancela, se pospone. Nosotros nos hemos enterado un poco igual que vosotros. Estábamos intentando encontrar una fecha para no preocuparos, pero la noticia se ha filtrado antes de que pudiéramos encontrarla", comenzaba expresando, ofreciendo la misma solución que Aitana con respecto a la devolución de las entradas.

"Igualmente, estamos tristes, porque teníamos muchos planes, y por los fans que venían de lejos. Pero vamos a tirar para adelante", explicó, antes de hacer mención a otro de sus conciertos que fue cancelado en una ocasión anterior: "Hemos pasado por muchas muy malas. Nunca se me olvidará cuando se canceló el Wizink. Esto no va a ser igual. Esto vamos a solucionarlo y solo se pospone. Nos vemos en el Bernabéu lo antes posible. Todo mi apoyo a otros artistas, pero sobre todo a los fans por la empatía que estáis demostrando y a mi equipo. Hablamos pronto", comentaba finalmente la artista.