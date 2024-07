Por Alejandro Burrueco Marín |

Las primeras eliminadas de las ediciones de 2017 y 2023 de 'Operación Triunfo' se unirán en el remix de 'Kombolewa'. Lola Índigo ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que se unirá a la remezcla de la primera canción de Suzete, que ya cuenta con más de un millón y medio de escuchas en Spotify. De esta manera, Mimi Doblas, la segunda triunfita más escuchada de la nueva era de 'OT', apoyará a su compañera para demostrar la poca importancia que tiene el puesto en el que quedaron en el talent show de Gestmusic (Banijay Iberia).

Lyric video de 'Kombolewa' de Suzete

mientras la bailan juntas. Por el momento, no se aprecia un cambio en la letra más allá de la fusión de sus voces.como otros de sus compañeros.

Sin embargo, con el impulso de Lola Índigo 'Kombolewa' tiene todas las papeletas para convertirse en la canción del verano, ya que la de Granada mueve a las masas necesarias para darle el impulso que merece la canción. El próximo viernes 19 de julio hará 6 años desde que Mimi debutó con 'Ya no quiero na', aunque todavía se desconoce si el estreno de la colaboración coincidirá, puesto que no han concretado fecha.

Las colaboraciones de 'OT 2023'

Suzete se convierte así en la tercera de sus compañeros en impulsar su carrera a través de una colaboración. Ruslana fue la primera en unirse a Paula Koops en 'Me he colgado de mi ex'. La siguiente fue Naiara, que tal y como le prometió Abraham Mateo en su paso por el programa de Prime Video, sacará junto al artista la canción 'Tienes Que Saber' el próximo viernes 19 de julio. También han colaborado Chiara Oliver y Violeta Hódar en 'El parque', pero como compañeras de edición.