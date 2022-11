Al Bano, impasible ante la crisis de ansiedad de Lydia Lozano: "Es una gran actriz"

La expectación era alta cuando llegó la noche del 19 de noviembre, en la que Al Bano se sentó en 'Sábado deluxe'. Ante la noticia de que el italiano sería entrevistado en el programa de La Fábrica de la Tele, Lydia Lozano rompió en llanto en directo en 'Sálvame', y aseguró que no se presentaría a la entrevista, aunque le costara su puesto de trabajo.

Llegada la noche del 'Deluxe', permanecía la duda de si finalmente asistiría. Un reportero del programa informó, desde el exterior de la casa de la colaboradora, de que estaba "que le impedía totalmente coger el coche y acudir esta noche a su puesto de trabajo".

Sin embargo, Al Bano sí pudo ver las imágenes de Lozano cuando recibió la noticia, con frases como: "Yo comprendo el daño que he hecho, pero no voy a pedir más perdón" o "Juré no volver a hablar del tema, es romper con mi dignidad", rota y entre lágrimas. Respondió, sereno: "Me parece que tiene las lágrimas como si tuviera una fábrica interior, como el mes de marzo tiene su lluvia, cada día. Lágrima fácil".

"Que se olvide de mí"

A pesar de que no la perdona por informar de que su hija desaparecida seguía viva en 2005, sin tener evidencia de ello, Al Bano sí quiere olvidarla. "Una mujer que ha hecho tanto daño... Para mí ya está olvidado todo. Que haga su vida, que tenga su éxito... Que se olvide de mí como yo me he olvidado de ella", sentenció, y terminó su juicio sobre ella con un demoledor "Me parece que es una gran actriz".