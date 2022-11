Lydia Lozano ha sido la gran protagonista de 'Sálvame' durante la entrega de este viernes 18 de noviembre, pero no precisamente por una buena noticia, al menos para ella. La colaboradora de Telecinco no ha podido evitar romper a llorar como nunca al conocer que Al Bano se sentará en el 'Sábado deluxe' esta semana. Como ella es tertuliana habitual del formato de entrevistas ha sido consciente de que esto suponía coincidir de nuevo con él cara a cara.

Lydia Lozano recibiendo apoyo en 'Sálvame'

El equipo del programa había planificado todo un espectáculo para comunicárselo. Los presentadores, seguidos del público,hasta que han dado con ella desmaquilladla y sin peinar y le han expresado que tenían algo que decirle que no le iba a gustar. Al regresar al estudio,y la última en descubrirlo ha sido Lydia.

Tras ver un fragmento del vídeo promocional sobre la visita del cantante, la periodista se ha echado a llorar desconsoladamente ante los espectadores de Telecinco: "La peor noche que he pasado en televisión fue la que se me propuso un cara a cara con Al Bano y él me rechazó. Yo comprendo el daño que le he hecho, pero yo no voy a pedir más perdón, ni voy a hacer un circo, ni me voy a sentar, ni me voy a arrodillar", ha sentenciado arropada por sus compañeros de programa.

No se sentará

David Valldeperas, director de 'Sálvame' ha hecho todo lo posible por tranquilizarla: "Esta vez Al Bano ha aceptado la invitación sin ningún veto. Él sabe perfectamente que formas parte del equipo del programa". A pesar del intento por convencerla, la tertuliana ha sido contundente en su argumento y ha asegurado que por ningún motivo estará en la entrevista de Jorge Javier Vázquez al reputado artista: "Me pueden echar, asumo mi despido, pero yo no me voy a sentar con Al Bano", ha sentenciado dirijiéndose directamente a sus jefes para dejar claro que no cederá en este tema bajo ningún concepto.