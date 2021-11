Alanis Morissette se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. La cantante (y también actriz) canadiense ha visto como el mítico álbum que la lanzó a la fama en 1995, "Jagged Little Pill", se ha convertido en un musical de Broadway de éxito, pone voz a una versión espectral e imaginaria de ella misma en la comedia animada 'The Great North' y dentro de poco HBO estrenará un controvertido documental que repasa su vida y su trayectoria musical. Y por si eso no fuese suficiente, ahora podría convertirse en fuente de inspiración de una sitcom.

Alanis Morissette

Según informa Deadline, ABC está desarrollando junto a 20th Television y Thruline Entertainment una comedia que tiene como titulo provisional 'Relatable' y que parodiará la vida familiar de la cantante y compositora de "Ironic". Sus responsables son Elizabeth Beckwith ('Los Goldberg') y Christopher Moynihan ('Marlon'), y la propia Morissette, que ejercerá de productora ejecutiva del proyecto, tiene previsto componer música original para la ocasión.

La cadena describe 'Relatable' como una comedia de una sola cámara que seguirá a una mujer de unos cuarenta años, casada y con tres hijos, que en su juventud fue una estrella del rock internacional, famosa por unas canciones convertidas en himnos para mujeres de miedo mundo marcadas por la rabia y la angustia adolescente. Sin embargo, esta "voz de su generación" que dio un giro a su vida por amor a su familia no consigue que la siguiente generación que vive en su casa la escuche.

No obstante, y a pesar de que las similitudes con la vida de Morissette son más que evidentes, ABC incide en que 'Relatable' no será una serie autobiográfica y que las situaciones y los personajes serán ficticios. Eso sí, es de esperar que la cantante aproveche para pasar cuentas sin miedo a demandas con alguna que otra persona relacionada con alguno de los episodios más oscuros de su biografía.

El resurgir de una estrella generacional

El proyecto llega en un momento dulce para Morissette fruto, en gran medida, del incontestable éxito de "Jagged Little Pill: The Musical" que ha acercado a la artista a una nueva generación. El año pasado lanzó el que es su décimo álbum de estudio titulado "Such Pretty Forks in the Road" y este mismo verano verano inició una gira que la llevará por medio mundo, incluida España, para celebrar (con un año de retraso debido a la pandemia) los veinticinco años del lanzamiento de "Jagged Little Pill". Además, actualmente es jurado del talent musical de Fox 'Alter Ego'.