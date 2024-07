Así ha sido la despedida de 'Así es la vida': "Llegamos con críticas injustas, pero siempre con una sonrisa"

Por Fernando S. Palenzuela |

El regreso de Jorge Javier Vázquez a las tardes de Telecinco se cobra una víctima: 'Así es la vida'. El magacín presentado por Sandra Barneda y César Muñoz se ha despedido de la audiencia en la tarde del viernes 26 de julio para dejarle su hueco a 'El diario de Jorge'. La producción de Cuarzo llegó el 26 de junio de 2024 y desde entonces se ha mantenido en antena de forma ininterrumpida.

Último programa de 'Así es la vida'

Los presentadores abrían el programa explicando que era el último. "Nos han preguntado que si 'Así es la vida' vuelve en septiembre, que si nos vamos de vacaciones.", comentaba Barneda. "A menos que todos ustedes llamen...", iniciaba Antonio Montero antes de que la conductora del espacio lo cortara. Los presentadores se percataban del atuendo que habían elegido los colaboradores para este último programa y, además,

Durante el programa, todo ha transcurrido con total normalidad, hablando de diferentes temas de actualidad como la supuesta relación entre Álvaro Escassi e Hiba Abouk, la batalla judicial por la custodia entre Elena Tablada y Javier Ungría y los invitados de esa noche que tendría '¡De viernes!'. El equipo de 'Así es la vida' esperaba a los últimos minutos para decir adiós a la audiencia. Primero, César Muñoz tomaba la palabra para darle las gracias al equipo y, en especial, a Sandra Barneda. "A mi compañera de lucha. Ha sido lo mejor que me he llevado en este año. Muchas veces he tenido Síndrome del impostor y ella ha sido la que me ha dado la manita y me ha dicho que tirara, que podía y que los sueños a veces se cumplen".

"Nos da mucha pena, pero la vida gira y cuando se cierra una puerta, se abre otra", afirmaba Barneda muy emocionada. "Llegamos después de un programa muy grande que se tiró 14 años, con muchas críticas injustas. Nosotros siempre os hemos puesto una sonrisa. Sabíamos que lo teníamos difícil. Traspasamos el verano y hemos tratado de estar aquí aunque hemos sido pequeñitos". La catalana también tenía palabras de cariño para los colaboradores y el equipo y, en especial, para su compañero, a quien definía como "lo mejor que me llevo de 'Así es la vida'".

'Así es la vida' se despide con todo su equipo

Por último, Sandra Barneda le deseaba suerte a Jorge Javier Vázquez con su nuevo proyecto profesional: "Hacemos honor al título de este programa. Así es la vida. Unos finalizan y otros empiezan". "Hemos intentado hacerlo lo mejor posible con toda la honestidad del mundo y con todo el corazón. Adiós", se despedía Muñoz. A continuación, parte del equipo bajaba a plató para abrazarse entre sí y en pantalla se podía ver a los trabajadores desde el control de realización.

La despedida de Sandra Barneda en redes

Unas pocas horas antes de que comenzara el último programa de 'Así es la vida', Sandra Barneda compartía una publicación en redes sociales en la que se despedía del formato. "'Así es la vida' ha terminado siendo -sin pretenderlo- un gran aprendizaje. El programa llegó como un parachoques de verano y terminó quedándose toda la temporada para detener otros choques", explicaba. En este sentido, en un principio la idea era que el magacín sustituyera el hueco dejado por 'Sálvame', pero únicamente durante el verano. No obstante, el fracaso de 'Mía es la venganza' truncó los planes de Telecinco y le otorgó a 'Así es la vida' la hora y cuarto previa a 'TardeAR' que iba a ocupar la ficción.

El transcurso de 'Así es la vida' no ha sido sencillo por los bloques de publicidad, y así ha querido atestiguarlo Sandra Barneda en su publicación: "He trabajado con un equipo que, desde el primero hasta el último, se ha dejado la piel en una lucha muy difícil para un programa tan corto y con tanta publicidad. Hemos sonreído siempre. Nos hemos consolado y alegrado".

Último programa de 'Así es la vida'

"Me voy con una sonrisa, con la tristeza de decir adiós, pero la seguridad de que fue mucho más allá de lo esperado. Profesional y personalmente", cerraba Barneda, quien antes había asegurado que 'Así es la vida' "no ha cambiado el mundo de la televisión", pero sí le ha cambiado a ella y la "ha reconciliado con muchas cosas". Después de acordarse de todo el equipo y, en especial, de César Muñoz, le deseaba suerte a Jorge Javier Vázquez en su nueva aventura profesional.