Por Sergio Navarro |

Si hemos llegado a la temporada final de 'Élite' ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Ni nos vamos a echar las manos a la cabeza, ni nos vamos a escandalizar ni vamos a intentar buscarle justificación a todo. Vamos a dejarnos llevar y a disfrutar, porque 'Élite' es eso, una serie disfrutable y durante (casi) todas sus temporadas ha cumplido perfectamente su misión.

Alumni y los nuevos personajes

Este viernes 26 de julio se estrena la última temporada de esta serie que todos creíamos interminable, que podía durar 50 más si se lo proponían. Pero no, han preferido ponerle punto y final. Su cierre es uno de los grandes misterios, pero sí que hay algunos detalles que se han ido revelando, como el regreso del personaje de Nadia ( Mina El Hammani ) y ningún otro más; como que habrá otro muerto, desvelando ya su identidad; como la llegada del universo Alumni y dos personajes, Héctor y Emilia ( Nuno Gallego Ane Rot ); y como que tendrá un "final perfecto". Así que vamos a hablar de todo ello,de las tramas.

En estos últimos capítulos nos vamos a adentrar en Alumni, una institución dentro de Las Encinas con antiguos alumnos donde el poder lo es todo. Y dentro del poder entra todo: ambición, lujo, mucho dinero, placer, sexo, fiesta... Vamos, lo que es 'Élite', pero elevado al cuadrado y rozando incluso la ilegalidad. Siempre ha existido, de hecho algunos de los personajes históricos de la serie podrían haber formado parte, aunque los espectadores lo conozcamos ahora.

Emilia y Héctor Krawietz, en 'Élite 8'

Los líderes de esta asociación son los hermanos Emilia y Héctor Krawietz y no es ningún spoiler decir que son los villanos de la temporada. Son unos personajes muy cautivadores, con una relación entre ellos muy interesante y con unas interpretaciones espléndidas. Por todo ello, es una lástima que ahora que los conocemos tengamos que despedirnos de la serie. Ojalá un spin-off con ellos dos.

Los grandes protagonistas: Joel e Isadora

Más allá de estos dos hermanos, la temporada tiene dos grandes protagonistas: Isadora y Joel (Valentina Zenere y Fernando Lindez). Entre tantos personajes nuevos, menos mal que Isadora tiene bastante peso para demostrarnos que no se olvidan de los más veteranos. La caída de su imperio y toda la mierda que hay a su alrededor le va a salpicar en toda la cara, teniendo que tomar medidas desesperadas. Por suerte, siempre cuenta con Iván (André Lamoglia), su amigo fiel, que se ha convertido en un sufridor nado que acumula penas.

Joel, por su parte, es la gran sorpresa de la temporada. Está en varias tramas y el personaje gana fuerza por todos lados. Vamos a ver a un chico bueno, enamoradizo, tierno... pero cegado por el poder. Con ello no hará más que sumar conflictos y dañar a la gente que más quiere yendo por el camino equivocado.

Joel, en 'Élite 8'

Y dentro de este gran bloque de los personajes que mejor funcionan, pese a no ser una de las protagonistas, también hay que hablar de Carrmen, interpretada por Maribel Verdú. No tiene tanto peso como nos gustaría, pero al menos sí que nos regala alguna trama que engancha así como momentazos y frases para aplaudirle muy fuerte. Y es que lo mejor es que se nota que la actriz se lo está pasando pipa y que no tiene ningún tipo de prejuicio. Ole ella.

Personajes descolgados

En la otra cara de la moneda tenemos personajes menos interesantes. Ya ha ocurrido en otras ocasiones que cuando uno estaba muy vínculado a otro y este otro desaparece, el uno se queda descolgado. En esta temporada le pasa a Sara (Carmen Arrufat) tras la muerte de Raúl. Al inicio de la temporada está desubicada, convertida en muy secundaria. Por ello, le crean una trama con Nico (Ander Puig), que aunque sí que se conocían, se ve muy forzada al tener muy poco en común; se nota que un apaño ante dos que se habían quedado sueltos. A todo esto, a Dídac (Álvaro de Juana) y a Rocío (Ana Bokesa) no se les echa nada de menos.

El regreso de Nadia

Siempre que un personaje regresa a una serie suele ser motivo de celebración y con el de Nadia a 'Élite' no iba a ser una excepción. Además, con su hermano Omar (Omar Ayuso) ya de vuelta en las tramas, todo encajaba para que la exalumna volviera con fuerza. Pues no. Sirve de apoyo de Omar, a quien también se le juntan las desgracias hasta el punto de no poder más. Él sí que tiene peso e incluso es importante para el desenlace de la serie, pero el regreso de ella se ha quedado muy flojo sin aportar demasiado.

Nadia y Omar, en 'Élite 8'

Ah, y por un lado es un acierto que no aparezcan más de los clásicos porque ahora los protagonistas son otros y son los que se merecen su final, pero sí que es verdad que dos en concreto podrían haber vuelto, aunque sea una escena y darle una alegría a Omar y Nadia. Bueno, mira, lo voy a decir, que tampoco es un misterio: Ander y Guzmán, que de hecho de fueron juntos al final de la cuarta temporada.

Conclusión: ¿Un cierre redondo?

'Élite' acaba siendo fiel a su esencia aportando la misma fórmula de un asesinato con varios sospechosos, muchas fiestas, sexo por todos lados, grandes lujos y parte de reivindicación social, que en esta temporada es el racismo y la inmigración. La temporada final podrá gustar más o gustar menos, pero no decepciona, da lo que sabemos que nos va a dar y que no es otra cosa que lo que queremos cuando le damos a "ver episodio". Y sí, el desenlace está bien que convence como final de serie. Aunque hay que decir que la secuencia final es ORO. Hasta siempre, 'Élite'.