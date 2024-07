Nagore Robles carga contra un famoso presentador de Telecinco: "Se mofaba y ridiculizaba"

Por Joan Centelles Martínez |

Si hay algo que caracteriza a Nagore Robles es su sinceridad. Así lo demostró una vez más en su visita a 'Malas personas', el pódcast de Victoria Martín que explora los "grises" de las personas. La ex gran hermana lleva años participando como colaboradora en muchos de los debates de los realities de Telecinco, como 'Supervivientes', 'GH VIP' o 'La isla de las tentaciones', y tantos minutos en la pequeña pantalla le han dado para muchas anécdotas.

Nagore Robles y Victoria Martín en el pódcast 'Malas personas'

Precisamente mientras repasaban la trayectoria de la invitada,, momento en el que Robles recordó una de sus peores experiencias trabajando con un famoso presentador. "", empezaba contando sobre su experiencia trabajando en el mismo plató con el susodicho.

La televisiva continuó narrando las exigencias que pedía para conducir el programa: "La temperatura del plató tenía que estar a menos de ocho grados, todos con mocos colgando como dos cebolletas... porque llegaba un punto que, claro, nos poníamos abrigos". Sobre esto último expresó que les pedía que no se pusieran las prendas, algo a lo que ella y su compañera Belén Esteban se negaban. "Porque íbamos a acabar enfermas, que no voy a estar mañana aquí y yo no voy a cobrar. A mí me da exactamente igual, yo me pongo mi abrigo".

Congelado como Walt Disney

"Nos tomábamos paracetamol para estar ahí. Todo porque esta persona no podía sudar", zanjaba Robles, lo que provocó la risa y mofa de la entrevistadora. "Llevan tanto tiempo en televisión que esas caras se derriten. Tienen que estar como Walt Disney", se burlaba Martín. "Mantener esos cuadros es restauración. Se va derritiendo como una cera vieja y deja todo el charco de maquillaje ahí. Pero me da exactamente igual, el resto estamos enfermando. Quítate capas, porque encima esta persona llevaba camiseta interior de algodón de abuelo, camisa, chaqueta, corbata... Quítate huesos, incluso. Vivir su piel en la nuestra era complicado. Ha sido heavy", contó finalmente la invitada.