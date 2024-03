'Alas de sangre' no caerá en la trampa de 'Juego de Tronos': la tercera novela llegará antes que la serie

Por Alejandro Rodera |

Los dragones no solo habitan en Poniente. Aunque 'Juego de Tronos' y su sucesora, 'La Casa del Dragón', han reinado en el terreno de la fantasía televisiva durante años, Amazon ya está dando forma a otra gran apuesta, aparte del regreso de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', para hacerse con la corona del género: la adaptación de la saga 'Empíreo', que se convirtió en uno de los mayores fenómenos literarios de 2023 con el lanzamiento de 'Alas de sangre' y 'Alas de hierro', sus dos primeras entregas.

Los libros de la saga 'Empíreo'

En Estados Unidos, esas novelas se lanzaron en abril y noviembre, respectivamente, mientras quede la mano de Planeta. Sin embargo, antes de que la historia de, una joven obligada a competir por una plaza en el Cuadrante de los Jinetes de dragones del Colegio de Guerra de Basgiath, llegara a las librerías de todo el mundo,

El acuerdo entre ambas partes, que se delineó en diciembre de 2022, se hizo público en octubre de 2023, cuando 'Alas de sangre' ya se había consagrado como un éxito superventas. En aquel momento, se desveló que el gigante del comercio y Outlier Society, la productora de Michael B. Jordan, habían adquirido los derechos de ambas novelas para desarrollar una potencial ficción televisiva, la cual aún no ha recibido luz verde por parte de Prime Video, pero sí una gran noticia de la mano de Yarros.

Margen para volar

Durante una reciente intervención en 'Good Morning America', la escritora estadounidense compartió "noticias emocionantes" sobre el futuro de la saga. "El tercer libro de 'Empíreo' se lanzará el 21 de enero de 2025. No os puedo contar mucho más por ahora, pero sí os puedo decir el título: 'Onyx Storm'. Y tendrá política, nuevas aventuras, viejos enemigos y, por supuesto, dragones", detallaba Yarros.

De este modo, los fans ya pueden señalar en el calendario su próxima cita con una franquicia que, si no altera sus planes actuales, debería extenderse a lo largo de cinco libros. En esta ocasión, tocará esperar más para adentrarse en el siguiente paso del viaje, aunque en una entrevista concedida a Variety en noviembre Yarros ya anticipaba que, en el caso de que la serie de Prime Video salga adelante, no se caería en una situación similar a la de 'Juego de Tronos', que adelantó a George R.R. Martin.

"Puedo prometer que, siempre que no me ocurra nada, no nos pasará eso. Tenemos un calendario de publicación que todavía no es público. Ya he dicho que he tenido que bajar el ritmo lo suficiente como para sacar libros y estar sana, porque escribí unas 851.000 palabras en 15-18 meses y acabé destrozada", aseguraba la escritora, que está ligada a la adaptación como productora ejecutiva.

Con el anuncio del lanzamiento de la tercera novela, Yarros se ha mantenido fiel a su palabra de conservar un ágil ritmo de publicación, el cual debería permitir a Amazon beber del material original sin secar la fuente en ningún momento. No obstante, primero se tendrá que ganar la luz verde en Amazon, aunque el contrastado atractivo de su relato invita a ser optimistas al respecto.

¿De qué va 'Alas de sangre'?

Como anticipábamos previamente, la protagonista de 'Alas de sangre' es Violet, cuyo sueño de convertirse en escriba se trunca cuando su poderosa madre la enrola en el Cuadrante de los Jinetes de dragones, uno de los destinos más competitivos y letales del Colegio de Guerra de Basgiath. De ahí surgen los jinetes que deben defender al país de Navarre, pero no todos los candidatos logran hacerse con una plaza... ni salir con vida. Tomando ese punto de partida, se despliega una aventura fantástica de corte juvenil con intensas pinceladas románticas y conspiraciones políticas, las cuales pondrán en jaque el destino de Violet.