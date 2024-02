Por Alejandro Rodera |

Antes incluso de que 'Juego de Tronos' llegara a su fin, HBO anunció en junio de 2018 que había dado luz verde al piloto de una potencial precuela. Después de invertir entre 30 y 35 millones de dólares en su rodaje, el proyecto desarrollado por Jane Goldman ('Kingsman: Servicio Secreto') fue descartado en octubre de 2019. Aquel anuncio coincidió con el encargo de la primera temporada de 'La Casa del Dragón', tapando así el primer intento fallido, cuyo metraje se ha mantenido oculto desde entonces.

Naomi Watts en el rodaje de 'Bloodmoon'

Casi un lustro más tarde, la peluquera y maquilladora Flora Moody, que ha trabajado en 'Star Wars', Marvel y en aquella precuela cancelada,tomadas en el rodaje de 'Bloodmoon', como se conoció al spin-off durante su desarrollo., con la que Moody trabajó mano a mano, caracterizada y en uno de los elaborados escenarios de la serie.

A finales de enero, Moody ya compartió varias imágenes de las pruebas que hizo Watts con su extensa peluca. "Hace unos cuatro años grabamos el piloto de una precuela de 'Juego de Tronos'. Desgraciadamente, no recibió luz verde, lo cual fue muy decepcionante porque el equipo trabajó muchísimo en ella", explicaba la artista designada a colaborar con Watts. En aquel momento, anunciaba que mostraría más detalles de su trabajo, y debajo de estas líneas puedes ver las fotografías.

First look at Naomi Watts in the pilot episode of HBO's cancelled 'BLOOD MOON' #GameOfThrones prequel series.



The pilot reportedly revolved around a wedding between a Stark and a Casterly, taking place at Casterly Rock. pic.twitter.com/4htFRbSJsg — westerosies (@westerosies) February 2, 2024

La Larga Noche

Esta filtración nos permite echar un vistazo al piloto ambientado miles de años antes de los eventos de 'Juego de Tronos', que habría explorado una era apenas detallada en los libros de George R.R. Martin. De hecho, esa carencia de material preexistente despertó la preocupación del autor, que no ha llegado a ver el resultado final del piloto. "'Bloodmoon' era un encargo muy complicado. Trata sobre gente mucho más primitiva. Todavía no hay dragones. Gran parte del piloto giraba en torno a una boda de una casa del sur con una del norte y se metía de lleno en la historia de los Caminantes Blancos", revelaba Martin a The Hollywood Reporter en 2022.

"No era imposible de ver u horrible ni nada de eso. Estaba muy bien producido y tenía una factura extraordinaria, pero no me hizo sentir lo mismo que la serie original. No tenía la profundidad y la riqueza del piloto de la serie original", añadía Robert Greenblatt, responsable de WarnerMedia, en el mismo reportaje. Por tanto, HBO se decantó por cerrar esa carpeta y abrir la de 'La Casa del Dragón', que en verano de 2024 lanzará su segunda temporada. Más adelante, también se estrenará 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante', que previsiblemente arrancará su rodaje en primavera.