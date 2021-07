La entrevista a Olga Moreno en el especial 'Ahora, Olga' en Telecinco se convertía, fácilmente, en el tema más comentado de la semana en prácticamente todos los medios de comunicación (pese a no destacar por aportar demasiada información). La última en pronunciarse sobre el testimonio de la mujer de Antonio David Flores ha sido la cantante y presentadora Alaska.

Olga Moreno y Alaska

En una intervención radiofónica en esRadio, Alaska daba su opinión sobre las respuestas de Olga Moreno en su entrevista. "Olga no fue concreta respondiendo. Si te preguntan: '¿Los niños tuvieron piojos?', es que no me dices que no ni que sí. Podrías decir: 'Sí, han tenido piojos, como todos los niños'", comenzaba destacando la cantante de "¿A quién le importa?".

"¿Tú has hecho algo realmente porque esos niños vean a su madre, para mejorar la situación? Es muy fácil la respuesta, es sí o no", decía la presentadora. "Si yo quiero a esos niños, que no me cabe la menor duda, yo intento ponerle freno a mi marido", aseguraba Alaska, en referencia a Antonio David Flores. "Con sus declaraciones, con la portada del niño...", proseguía.

no puedo creer que esté diciendo esto pero,,,,,,,,,,lo bien que habló alaska????????????? pic.twitter.com/uF9r8OPiZH — ???????????????? (@wewerefires) July 30, 2021

¿Debería haber frenado Olga a Antonio David?

Ante las afirmaciones de Alaska, otra de las colaboradoras replicaba: "Es que si ahora reconoce que su marido se ha pasado de la raya, estaría dejando a su marido a los pies de los caballos". La cantante respondía con contundencia: "Bueno, pues a lo mejor hay que dejarlo". "Si mi marido, por mucho que yo lo quiera, hace cosas que veo que van en contra de la salud física y emocional de esos niños, creo que lo diría", zanjaba la artista.