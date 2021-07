Desde que Olga Moreno se proclamó como ganadora de 'Supervivientes 2021', Telecinco se dedicó a cebar 'Ahora, Olga', el programa especial en el que la sevillana respondería a las palabras que Rocío Carrasco le dedicó en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. La llegada de Moreno a plató, vestida de color azul, haciendo honor a la "marea azul" que la apoya en redes sociales, y sus primeras palabras, vaticinaban lo que iba a ocurrir en la entrevista: "Estoy muy nerviosa. No quiero convencer a nadie. No vengo a hablar de Rocío Carrasco", aseguraba la exsuperviviente.

Tras casi tres horas de entrevista, conducida por Carlos Sobera, los usuarios de las redes sociales no se cortaron ni un pelo en decir lo que les había parecido el testimonio de Olga Moreno, destacando sobre todo la falta de pruebas o documentos de la mujer de Antonio David Flores al hablar de sus "vivencias". "Olga ayer se limitó a echar balones fuera, sin hacer sangre. No entraba en provocaciones. Entrevista tibia con pocas ganas de hacerla", escribía uno de ellos.

Otros usuarios le recriminaban que no respondiera con rotundidad a casi ninguna de las cuestiones que le hacían los colaboradores de 'Ahora, Olga'. "Lo único novedoso que he escuchado hasta ahora es que David Flores no quiso ir a la boda porque su hermana no estaba invitada", aseguraba otro usuario de las redes sociales. No obstante, la robinsona también tuvo el apoyo de sus fans más acérrimos, alabando que Olga Moreno estaba haciendo la entrevista "sin show, sin pinganillo, sin odio y sin insultar".

El lenguaje no verbal de Olga demuestra que está todo el rato mintiendo #NotieneCoño #AhoraOlga pic.twitter.com/Xj0SRiUwsU — daniela???????? (@danielameedinaa) July 28, 2021

Que el gran defensor de Antonio David y Olga Moreno sea una momia que no ha visto la docu-serie y no se habla con sus propios hijos,lo resume todo.#AhoraYSiempreRocio #AhoraOlga #NOTIENECONO pic.twitter.com/oikzMMDqjp — Vidushi (@Vidushi_ii) July 28, 2021

Está claro que Antonio David va a volver con su propia docuserie a Mediaset

Olga ayer se limitó a echar balones fuera sin hacer sangre no entraba a provocaciones entrevista tibia con pocas ganas de hacerla #AhoraOlga — Altobello (@Osu90055948) July 29, 2021

22:37h "Yo he estado con los niños en el médico día sí y día también, siempre encima de ellos"



23:53h "Tenía neumonía o pulmonía o algo en los pulmones, no me acuerdo



0:13h "Es el padre el que se encargaba de los médicos"#AhoraOlga #NoTieneCoño #AhoraYSiempreRocio pic.twitter.com/O4KByF9PLv — j?viitt • (@javittCM) July 28, 2021

QUE ORGULLO APOYARTE ????#AhoraOlga — ?? ??? ???? (@EIAbu_) July 28, 2021

No tiene coño de responder a una pregunta, no lo tiene.#AhoraOlga#AhoraYSiempreRocio pic.twitter.com/Y7kgJ01qhu — David Enfurecido (@KrisbianYeah) July 28, 2021

Lo único novedoso que he escuchado hasta ahora es que David F no quiso ir a la boda porque su hermana no estaba invitada.

Lo que no dice es qué le contaron al niño para que tomara esa decisión. "Algo" me dice que puede haber estado un pelín influenciado... #AhoraOlga pic.twitter.com/JtWxjk8oPU — Una+ (@Imsharingviews) July 28, 2021

????????????????????RC cada día te creo más, Olga se contradice en todo #AhoraOlga pic.twitter.com/qC8V2DVopK — ?????? (@_xlvxrx18_) July 28, 2021

¿Quién puede ver daño en que Olga quiera y haya querido a Rocío y David Flores?

Sólo las mentes mezquinas y retorcidas de ciertos colaboradores

Las lágrimas de Olga son sinceras#YoTecreoOlga#AhoraOlga #OlgaSinMiedo pic.twitter.com/hMD2u4W1Cp — La Bruja Cotilla ???? (@Brujaycotilla) July 28, 2021

¿Ahora, Antonio David?

Las palabras de Carlos Sobera sobre la posibilidad de que Antonio David Flores pueda hablar próximamente en Mediaset también provocaron una oleada de críticas a la cadena. ¿Sería lícito que Antonio David Flores se sentara de nuevo en un plató de televisión para volver a hablar de su exmujer, o sería banalizar el testimonio que Rocío Carrasco ha tardado en verbalizar casi 20 años?