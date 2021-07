La tarde del 29 de julio, muchos de los espectadores de 'Sálvame' comenzaban a ver el programa en vilo por saber si los colaboradores comentarían el especial emitido la noche previa, 'Ahora, Olga', e incluso si la propia Rocío Carrasco estaría en plató y diría algo al respecto. Sin embargo, tanto el programa como la hija de Rocío Jurado tomaron una tajante decisión: ignorar por completo la entrevista a Olga Moreno.

Rocío Carrasco y Olga Moreno

Rocío Carrasco no solo no se presentó con su sección "Hable con ella"; la opción elegida por el equipo del formato fue también guardar silencio. Y es que, según ha confirmado ABC, tanto Carrasco como la dirección acordaron "no llevar a cabo la sección de defensora de la audiencia esta semana", desmintiendo que tuviera pactada una intervención este jueves en 'Sálvame', como se había mencionado. La colaboradora no habría tenido intención, en ningún momento, de responder a Moreno.

De esta manera, el programa presentado en esta ocasión por Carlota Corredera apostó por tratar la polémica familiar entre Kiko Matamoros y su hija Anita entre otros temas de actualidad; una decisión muy aplaudida por la audiencia. Pese a todo, la presentadora del programa podría haber aprovechado para mandar un guiño en directo a Carrasco tras la emisión de 'Ahora, Olga'.

El guiño de Carlota Corredera

Durante la emisión de 'Sálvame', la gallega lució un vestido rosa fucsia, un color con el que se ha identificado a Carrasco tras la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', un gesto que ha gustado a los espectadores. El público celebró que el programa de La Fábrica de la Tele hubiese optado por ignorar el especial de la mujer de Antonio David Flores.