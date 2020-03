Alba Carrillo lanza un contundente zasca a Adara Molinero en su estreno como colaboradora de 'Viva la vida'

La modelo y colaboradora televisiva Alba Carrillo afronta esta primavera un nuevo reto profesional. Este domingo 29 de marzo se incorporó al espacio 'Viva la vida' como nueva colaboradora y lo hizo en la mesa de corazón y realitys. De esta forma, después de que ese tipo de contenidos se haya eliminado de 'Ya es mediodía' para cubrir en profundidad toda la información de la crisis del coronavirus COVID-19, Carrillo ha encontrado ya nuevo hueco en la cadena de Mediaset, en este caso en el magacín que cada fin de semana conduce Emma García en la tarde de Telecinco.

Alba Carrillo y Adara Molinero

En su estreno, Carrillo llegó muy fuerte y es que no dudó en cargar duramente contra Adara Molinero. Lo hizo después de haber convivido con ella y es que ambas fueron concursantes de la séptima edición de 'Gran Hermano VIP'. Pues bien, esta se quiso mojar tras la inesperada ruptura de Molinero y Gianmarco Onestini. El italiano anunció que había decidido dejar a la que fuese su exnovia porque había leído una serie de mensajes de Adara con otros chicos y según él, esta incluso había intentado quedar con uno de ellos aprovechando una ausencia de Onestini en su hogar,

No le sorprende la actitud de Molinero

Carrillo afirmó tajante que "a quien le haya sorprendido que Adara ha tonteado con otro chico es que no ha visto 'GH VIP'". Carrillo recordó que "los dos empezaron después de que yo y todas las chicas de la casa le rechazásemos (...) por eso ella llegó al final y de rebote" y se mostró convencida que "lo que quería era quitarse de encima a Hugo Sierra y monetizar todo el asunto". De esta forma, la exmodelo tachó a Adara Molinero de ser fría y muy calculadora y se mostró molesta por el final de su historia con el italiano: "Yo sí me creí la historia, nos vendieron muchos cuentos y mira, estoy hasta las narices".

Paralelamente, la chica no se quedó ahí y es que reflexionó con el hecho que "si todo el mundo va en tu contra, quizás el problema lo tienes tú", en referencia a todos los frentes abiertos que tiene Molinero y recordó que de su paso por el reality producido por Zeppelin para Telecinco "no se ha llevado a amigos porque se fue con el Maestro Joao y mira ahora" (haciendo referencia a su actual enemistad). Por último, y ante una incrédula Emma García que no daba crédito a todos estos ataques afirmó que "a muchos de sus compañeros de 'GH VIP' nos ha tratado muy mal, yo sé muy bien cómo es la convivencia con ella".