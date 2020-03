Gianmarco responde a los que no le creen en su ruptura con Adara: "Prefiero ser exagerado que cornudo"

La repentina ruptura entre Gianmarco Onestini y Adara Molinero ha dejado a todos sus seguidores totalmente sorprendidos, por lo abrupto y la incomprensión de la situación que se ha dado. Gianmarco ha decidido regresar a su país natal Italia, después de afirmar que Adara tonteaba con otros chicos por mensajes e incluso iba a quedar con uno de ellos. En los programas de Telecinco sus colaboradores tampoco entienden demasiado la ruptura y por ello, las conjeturas e informaciones de terceros no paran de producirse. El pasado sábado 28 de marzo, en 'Viva la vida' intentaban poner orden en el asunto y por ello se contó con los dos de los posibles implicados en la ruptura: Julián, de 'La isla de las tentaciones' y Rodrigo de 'GH 17'.

El mensaje de Gianmarco por su Instagram mostrado en 'Viva la vida'

El primero negó haber tenido contacto alguno con Adara, y el segundo sí reconoció hablar de vez en cuando con ella pero nunca en un tono de tonteo o parecido, son simplemente amigos. ¿Eran suyos los mensajes que leyó Gianmarco Onestini y que provocaron su ruptura con Molinero? El ganador de 'El tiempo del descuento' quiso defenderse y es que tras explotar en sus redes sociales, decidió contar su versión de los hechos. Así lo informaba al día siguiente 'Socialité', donde María Patiño confesaba estar muy confundida con todo el tema, sin saber cómo posicionarse en el mismo.

Su compañero Jorge Moreno quiso poner a los espectadores al día y por ello explicó lo que había sucedido en las últimas horas: "Está indignado, está harto de que se le cuestione, ya que hay mucha gente que pone en duda que la historia de los mensajes sea una excusa para romper con ella". El periodista hacía referencia a los stories de Instagram que había grabado Gianmarco respondiendo las críticas de los programas: "Son siempre los mismos programas que me atacan todo el día. Os voy a decir una cosa, si repetís una mentira mil veces, no se convertirá en verdad. Los mensajes los he visto con mis ojos cuando estaba con ella y si para vosotros es normal que vuestra novia, estando contigo, se escriba con otro chico para coquetear y para verlo cuando tú no estás, prefiero ser un poquito exagerado que cornudo".

La pullita de María Patiño

Ante este mensaje, María Patiño comentó que le chocan muchas cosas de la situación: "Cuando rompes con tu pareja lo último de lo que tienes tiempo es coger una cámara y grabarte", afirmó tajante la presentadora. Por otro lado, no dudó en añador: "De ser mentira, que lo desconozco, debe ser un poco imprudente al irse a Italia, lo veo muy brusco", apuntó, teniendo en cuenta la situación de crisis actual en la que las fronteras están cerradas y existen dificultades para viajar. La periodista además explicó que desde el programa se habían intentado poner en contacto con el italiano en distintas ocasiones pese a que él alegó tajante que nadie lo llama para poder dar su versión.