La séptima edición de 'La isla de las tentaciones' concluyó la noche del miércoles 13 de marzo con las hogueras finales de sus protagonistas. En el caso de Mariona Ferré y Adrián Aguado, la pareja vivió un reencuentro cargado de reproches, que concluyó con el andaluz aparentemente arrepentido y dispuesto a seguir con la relación. Una decisión con la que no coincidió la catalana, quien decidió romper con su novio y abandonar sola el reality.

Mariona y Adrián en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 7'

: la catalana se había besado con el primero, mientras que el andaluz había incluso mantenido relaciones con la segunda. "Tú no has visto imágenes mías hasta hace nada.", se justificaba Adrián, quien incluso aseguró haber "echado el freno mil veces" con la soltera, con la que "he tenido una conexión real"., cuestionó Mariona, perpleja.

"No estoy sintiendo nada. Y creo que tú tampoco", valoró la catalana poco después, ante un Adrián que reconoció haber "equivocado". "Me he dejado llevar por las imágenes. He llorado lo que no está escrito. No me puedo creer que fuera no vayamos a estar juntos", declaró el andaluz, puesto que se había acostado con Mónica al creer que su novia había hecho lo mismo con Julen. "¿Por qué has hecho eso, tío? Te lo has cargado todo", lamentó entonces Mariona, rompiendo a llorar mientras su novio le pedía que le dejara demostrarle que "me queda mucho amor por darte". "¿Pero has visto lo que has hecho?", cuestionó la catalana, para después acusarlo de actuar "por venganza".

"Este no es mi Adri"

Tras su rifirrafe, ambos participantes se enfrentaron a la cuestión final, sobre cómo abandonaban el reality. Adrián fue el primero, después de lanzar una última súplica a su novia: "Con Mariona". Sin embargo, el andaluz se chocó contra un muro, puesto que su novia decidió abandonar el programa sola "porque este no es mi Adri". "Hemos llegado aquí y el primer día ya no estabas pensando en mí", reprochó Mariona, ante lo que su novio aseguró que "me he confundido". Entre lágrimas, la catalana argumentó que "hemos caído los dos en la tentación y eso se podía hablar, pero llegar a estos extremos...", en referencia al hecho de que Adrián se hubiera acostado con Mónica, razón por la que daba por concluida su relación.