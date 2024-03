Por Beatriz Prieto |

'La isla de las tentaciones 7' encaró sus últimas hogueras la noche del miércoles 13 de marzo, empezando por el desenlace del encuentro de María Aguilar y David Vaquero. La pareja se enfrentaba a la inesperada llegada de Zaira que, a pesar de desvelar un momento muy picante con el manchego fuera de cámara, no impidió que tanto él como María decidieran abandonar el reality juntos.

María y David se ven las caras con Zaira en su hoguera final de 'La isla de las tentaciones 7'

La soltera irrumpió en el encuentro tablet en mano, para asegurar que "ha habido juegos" entre ella y David. Las imágenes mostraban cómo, mientras él la miraba desde su cama, para quitarse la parte de abajo del bañador y tocarse provocativamente, como ella misma explicó a sus compañeras de la villa., aseguró David, ante la indignación de María, a quien terminó pidiendo perdón si eso la había molestado.

"Como tú te has comportado es de no valorarme", le reprochó no obstante María, al hablar de todas las imágenes que había visto de su pareja. "Tú también has jugado. Has hecho lo mismo que yo, encima con un chaval que es tu exnovio y con el que te has acostado después de estar conmigo. Si hago yo eso, tú me dejas", le reprochó David, ante lo que la andaluza matizó que "la diferencia es que yo voy de cara". No obstante, toda esa tensión pareció esfumarse cuando Sandra Barneda les pidió sincerarse cara a cara, momento en el que el manchego dejó claro que "quiero estar contigo, te quiero muchísimo".

"Quiero mi vida contigo"

"Lo he pasado muy mal, he estado fatal. No he visto en las imágenes al David que yo conocía", lamentó María, entre lágrimas. Sin embargo, la andaluza reconoció también haberse "dado cuenta de que estoy muy enamorada de ti y que quiero estar contigo", razón por la que tanto ella como David accedieron a abandonar el reality juntos. "Me he dado cuenta de que le quiero más de lo que pensaba, no te cambiaría en la vida. Quiero ser feliz con ella", manifestaba David, mientras que María recalcó que "tenemos muchas cosas que hablar, pero quiero mi vida contigo y lo tengo más claro que nunca".