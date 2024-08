Kiko Jiménez afirma que podría emprender acciones legales contra Maite Galdeano junto a Sofía Suescun

Por Joan Centelles Martínez |

Kiko Jiménez ha acudido al plató de 'Fiesta' para hacer frente a los ataques que su suegra, Maite Galdeano, vertió sobre él y su novia, Sofía Suescun, el pasado miércoles 14 de agosto. El andaluz fue el más perjudicado con las palabras de la navarra: "Mi hija Sofía me ha echado de casa, todo abducida por el ser que tiene al lado. Es un tío frío, calculador, nada empático con nadie y un chantajista emocional". Después de que Suescun rompiera el silencio emitiendo un comunicado en sus redes sociales, él habló en Mediaset España.

Kiko Jiménez en 'Fiesta'

El colaborador de 'Fiesta' comenzó explicando que él no tiene nada que ver con que Galdeano haya abandonado la casa: "". Sobre su parte de responsabilidad en todo esto, comentó: "". "Es un tema entre madre e hija, ni pincho ni corto. No estaba presente. Recibí una llamada de Sofía con un ataque de ansiedad", explicaba sobre el episodio que desencadenó la guerra entre Galdeano y Suescun. "".

El andaluz también dejó caer que se plantea emprender acciones legales con su pareja. "Estamos estudiando todo lo que Maite está diciendo. No solo lo que dice en público, sino lo que dice en privado que es incluso mucho más grave", comentó. "Todo lo que dice es completamente falso. No se le puede dar credibilidad a una persona que no está bien", expresaba sobre la salud mental de su suegra, de la que también hizo referencia Suescun en su comunicado. "Es un tema muy delicado que debería ponerse en manos de profesionales. Cuando pase algo nos echaremos las manos a la cabeza".

Kiko Jiménez en 'Fiesta'

Sobre esto último, Jiménez recalcó que Galdeano no está bien y que necesita ayuda que se niega a recibir: "Está intentando hacernos daño porque ella no está bien y necesita ayuda. Su hija ha puesto todos los medios posibles para que se deje ayudar pero se niega, y nos está haciendo mucho daño a todos". "Está dando pie a que se especule, está diciendo barbaridades y sufro por mi madre y mi abuelo. Por eso se tomarán medidas. Mi familia me dice que es muy duro y que resolvamos esto donde tengamos que resolverlo. Yo solo he querido el bien para Sofía y nunca me he metido en su relación". Según explicó, todo ocurrió después de que la finalista de 'Supervivientes All Stars' le pidiera a su madre que le diera su espacio, que les dejara vivir su relación con intimidad: "Sofía le dijo a su madre que necesitábamos poner tierra de por medio y ella no lo respetó".

El origen de todo

Sobre los antecedentes del conflicto, Jiménez explicó que hay que remontarse hasta julio, cuando él y su suegra fueron a defender a Suescun al plató de 'Supervivientes All Stars'. Durante el programa, Sandra Barneda notó una tirantez entre ellos y no pudo evitar preguntarles si había problemas entre suegra y yerno. Galdeano sí que contestó que había algún que otro rifirrafe entre ellos, pero Jiménez optó por no decir nada, tal y como ha explicado en 'Fiesta': "Ese día yo no dije nada por respeto a Sofía y tampoco quiero contarlo ahora. Yo se lo conté en la intimidad a ella".

Sin embargo, sí que matizaba que lo que ocurrió hace un mes deja en muy mal lugar a su suegra, de la que aseguraba que "siempre ha intentado boicotear cualquier relación de Sofía con cualquier chico". Finalmente, Jiménez se animaba a explicar que Galdeano le dedicó unas palabras muy fuertes cuando Suescun estaba en Honduras: "Me mando un mensaje que para mí fue duro, hablando en términos muy despectivos. A mí me hizo daño ese mensaje", contaba sobre el origen de su mala relación.