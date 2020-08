Albert Álvarez, cómplice de estafa: "Por cuatro duros, os engañaba"

El segundo finalista de 'Supervivientes 2019', Albert Álvarez, ha estado un tiempo desparecido de las redes sociales y ahora ha reaparecido para contar qué le llevó a tomar esta decisión. A través de su cuenta de Instagram, el atleta se ha confesado más que nunca con sus seguidores con un extenso texto en el que lo narra todo.

Albert Álvarez

"Sé que estoy un poco desaparecido, pero todo tiene explicación", comienza publicando Álvarez en su post. "Hace mucho que no publicito nada, y os preguntaréis cuál es el motivo. Lo cierto es que durante mucho tiempo me vi envuelto en el engaño de la publicidad", sigue contando, pero advierte que era "sin propósito". Concretamente, lo que hacía el exsuperviviente era promocionar "todo aquello que me ofreciera una buena suma de dinero".

Lo que ocurre es que "algunos de aquellos productos parecían no funcionar, y por cuatro duros, sin saberlo, os engañaba", reconoce Álvarez en este duro ejercicio de sinceridad. "Lo peor de todo es que no solo os mentía a vosotros, también me engañaba a mí", sigue confesando, arrepentido de lo ocurrido y de las consecuencias que haya podido tener.

"Los valores valen más que las mentiras"

Álvarez ha querido reiterar su aceptación de culpa y acepta ser "el único responsable" de sus actos y sus "valores valen mucho más que ganar a costa de mentiras". A partir de ahora, se va a cerciorar que todo lo que publique vaya a favor de sus ideales: "Estoy trabajando muy duro con fidelidad a mis principios, por compartir todo aquello en lo que realmente creo", asegura, antes de despedirse con un fuerte abrazo.