La temperatura comienza a subir en 'Secret Story 2'. Los concursantes han tenido que aprender a convivir en la misma casa y esto, para algunos, ha sido un placer. Tanto que ya comienzan a saltar chispas entre Elena Olmo y Alberto Maroto del Viso. Ambos han sido los pioneros de esta edición de anónimos en protagonizar el primer beso desde Guadalix de la Sierra.

El tonteo era evidente entre ellos desde hace tiempo y es que, prácticamente, desde el inicio del programa, los ojos de Alberto solo eran para Elena. Esta joven de 26 años, sin embargo, parecía no tener las cosas tan claras y paraba los pies al concursante cada vez que se le acercaba. De hecho, la sevillana, en un momento dado, incluso puso su mano en los labios de él para evitar que le besara en la mejilla. "Ya pasará, no seas impaciente", concluía ella ante la insistencia de él.

Sin embargo, ambos dieron rienda suelta a su pasión y acabaron dándose un beso de lo más romántico. Fue Alberto quien acudió a la habitación de la concursante y, nada más verlo, esta se sentó encima de él y le rodeó con sus brazos para besarle. Todavía no son comunes estas muestras de afecto entre los concursantes de 'Secret Story 2', pero, visto lo acaramelados que ambos estaban, probablemente este no sea el último beso.

Alberto y Elena ya se habían besado y nadie se entero.

Elena tiene claro que no quiere que su relación con Carlos se vaya divulgando entre los concursantes de la casa. De hecho, tal es el secretismo con el que la concursante quiere llevar los encuentros con Alberto que, al parecer, esta no es la primera vez que los jóvenes se besan, pero sí la primera vez que los descubren. "El primer beso fue delante de Virginia y no se dio cuenta", comentaba Elena, aunque, al parecer, ese fue solo un pico, fue en la fiesta cuando ambos se dejaron llevar sin límites por su amor.