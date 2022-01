La segunda edición de 'Secret Story: La casa de los secretos' arrancó el jueves 13 de enero en Telecinco, presentando a sus diecisiete concursantes anónimos, entre los que se encontraba un dúo formado por dos hermanas, como ocurría en la primera temporada con los Gemeliers, Daniel y Jesús Oviedo. Asimismo, Carlos Sobera anunció la novedad de que las votaciones serían completamente gratuitas, algo que no tardaron en estrenar al dar la posibilidad al público de escoger al primer concursante de la edición, que resultó ser Carmen.

Carmen, preocupada al descubrir que es la primera nominada en 'Secret Story'

Después de compartir con los concursantes y la audiencia todos los secretos que ocultaban cada uno de los nuevos habitantes de la casa de los secretos, Sobera procedió a comunicar cuál de ellos había sido escogido por la audiencia para situarse directamente en la palestra desde su primera noche en el reality, que se trataba de Carmen. "¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo?", soltaba la estudiante de matemáticas, entre sorprendida y preocupada, al conocer la decisión de los espectadores.

"¿Crees que has hecho algo mal que haya podido influir en el público?", planteó entonces el presentador. "No he hecho nada mal, no lo entiendo, no sé", respondía la concursantes, convencida, quien destacó el hecho de que había acompañado a su compañero Héctor, quien había sido el último en desvelar su identidad, por lo que había estado con la máscara, rodeado por sus compañeros, mientras ella "estaba con él para que no estuviese solo". "Ya está no pasa nada", añadió Carmen, poco convencida, a quien el presentador la animó a "tómatelo como una oportunidad para que la aproveches". "Ya tengo haters, tío", protestaba la concursante.

Carmen ha sido la elegida por la audiencia como primera nominada. ¿Qué os ha parecido? #SecretEstreno pic.twitter.com/QGxqyrECBc — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 14, 2022

"Ha entrado como un terremoto"

Sobera planteó entonces en plató los motivos por los que el público podía haber escogido a la estudiante en su noche debut, ante lo que Mario Vaquerizo comentó que "yo habría quitado la norma, porque a veces te equivocas con una primera impresión". "Hemos comentado la nominación de Carmen, porque habla demasiado, necesita escuchar", confesó Cristina Boscá, a quien se unió Xuso Jones para apuntar que "ha entrado como un terremoto". De hecho, la concursante compartió su preocupación tras concluir la gala, momento en el que Héctor la instó a que disfrutara de la experiencia. "No te conocen, tienen ahora la oportunidad", opinó el también concursante, algo con lo que su compañera se mostró de acuerdo mientras trataba de dilucidar por qué habría sido la elegida.