Conoce a los 16 concursantes anónimos de 'Secret Story. La casa de los secretos 2'

'Secret Story: La casa de los secretos' estrenó su segunda edición en Telecinco el jueves 13 de enero, con una gala inaugural a cago de Carlos Sobera, en la que se presentaron por primera vez las identidades de los dieciséis nuevo concursantes, hasta entonces desconocidos para el público, puesto que eran anónimos, que llegaban además acompañados por sus dieciséis secretos, con los que podrían competir por ganar los 50.000 euros extra del concurso, que se sumaban a los 200.000 euros del premio final que recibirá el ganador al final de la edición.

1 Laila

Laila, concursante de 'Secret Story'

Laila fue la primera en desvelar su identidad dentro la casa de los secretos. "Me gusta bromear, jugar, reír, bailar, ser el centro de atención", confesaba la concursante, en su vídeo de presentación, en el que también reconocía tener carácter. De padre alemán y madre marroquí, a sus 27 años, esta concursante, de profesión secretaria, es madre de un niño y se declara musulmana no practicante. "Siempre he sido una mujer muy luchadora. Lucho por mi hijo, el amor de mi vida", declaraba Laila, menos afortunada, según sus palabras, en el campo del amor. Además, la concursante aseguraba que "las críticas no me molestan, porque soy muy segura", al igual que se definía como toda una "mujer empoderada".

2 Nissy

Nissy, concursante de 'Secret Story'

Nissy es la hermana melliza de Laila, y ambas concursan como una sola, como ya ocurrió con los Gemeliers en la primera edición. Camarera de 27 años, llegó al reality sin que su hermana lo supiera y se reencontró con ella después de estar tres años sin verse a causa de su trabajo y de la pandemia. "Mis defectos son que soy un poco impulsiva e impaciente", reconocía la concursante, quien confesó que chocaba mucho con su hermana Laila "porque tenemos un carácter muy similar y las dos queremos llamar la atención todo el rato", lo que no evitaba que "juntas haríamos un equipo muy cómplice". Asimismo, Nissy declaró que a ambas les gustaba tenerlo todo controlado y prometía formar con Laila un "equipo explosivo de moras alemanas".

3 Carlos Peña

Carlos, concursante de 'Secret Story'

Al igual que las mellizas, Carlos Peña tiene veintisiete años, viene de Madrid y se declara una persona no binaria: "eso quiere decir que no me considero ni hombre ni mujer, estoy ahí en medio. Comparto cosas de ambos géneros pero no me siento identificado con ninguno". El concursante se remontó a su infancia para compartir que "me faltaba saber y encontrarme a mí misme", al igual que incluso "tuve que sufrir todo eso de 'maricón'". La situación afectó a su relación con sus padres "porque no entendían quién era yo, pero tampoco yo lo sabía", algo que cambió cuando "me abrí a ellos y la relación es perfecta ahora mismo". "Entrar en el programa es algo positivo para todes nosotres, para que la gente también pueda entenderlo", apostaba Peña, optimista.

4 Carmen Nadales

Carmen, concursante de 'Secret Story'

Cordobesa procedente de Badajoz, Carmen Nadales tiene 26 años y es estudiante de matemáticas, aficionada a compartir muchos aspectos de su vida en las redes sociales. "Durante el confinamiento empecé a grabarme por redes sociales y la gente lo comentaba, me daba consejos. Terminó la cuarentena y seguí grabándome, es algo rutinario", narraba Nadales, encantada con su carrera en matemáticas, "pero la Física es algo que me apasiona, sobre todo la astrofísica y el tema del universo". "Si hay alguien a quien admiro en este campo, es Stepehn Hawking", confesaba la concursante, quien también compartió su temor a las lagartijas.

5 Adrián Tello

Adrián, concursante de 'Secret Story'

Profesor de educación primaria de 26 años, Adrián Tello ostenta su profesión de forma "vocacionl", puesto que "enseñar es algo que siempre he querido". "Los niños son el futuro de la sociedad y creo que esta depende de cómo les eduquemos ahora", opinaba el concursante, quien también compartió un episodio muy traumático de su vida, la pérdida de su mejor amigo en un accidente. Además, Tello confesó haber sido "una persona con la autoestima súper baja", razón por la que había "trabajado mucho para poder recuperar mi autoestima y convertirme en la persona que soy ahora". El profesor llegaba al concurso sin pareja, aunque manifestó que "no estoy buscando el amor, pero nunca se sabe".

6 Marta Jurado

Marta, concursante de 'Secret Story'

Marta Jurado es una joven de 27 años procedente de Teruel, donde ejerce como teniente alcaldesa de la localidad de Torrecilla de Alcañiz, parte de la "España vaciada", además de ser trabajadora social, su gran vocación. "Es mágico poder ayudar a alguien si lo tienes al alcance de tu mano", confesaba Jurado, al respecto. "No descarto ser alcaldesa", reconocía la concursante, quien se describía a sí misma como una persona "bastante guerrillera y muy feminista, en contra del patriarcado". "Vivo sola, me mantengo, no necesito a nadie", aseguraba Jurado en su vídeo de presentación, en el que criticaba las ideas retrógradas de la gente de ciudad sobre el hecho de que "en los pueblos somos todos unos paletos". "Podían venirse un poco al pueblo y aprender lo que es. No somos tontos", manifestaba la concursante, con seguridad.

7 Elena

Elena, concursante de 'Secret Story'

Elena se define como "la sevillana más internacional" y, a sus 26 años, trabaja como consultora de ventas en Berlín. "Me considero una persona muy luchadora, muy independiente, superaventurera, un poquito inestable, porque no he vivido más de cuatro años en el mismo país; y con muchas ganas de vivir la vida y dar lo mejor de mí", declaró la sevillana, que ha vivido en lugares como Bélgica, Rusia, Ámsterdam y Dubái, algo que le había "permitido aprender siete idiomas". "Soy una persona a la que le encanta darse todos los caprichos, por eso trabajo tan duro, para poder dármelos", reconoció Elena, quien incluso afirmó que "soy el amor de mi vida". "No voy a cambiar por nadie. Soy quien soy y, si no te gusto, bebe agua", bromeó la sevillana, toda una luchadora "por mis objetivos", porque a la vida "se viene a triunfar", aunque, en lo referente a su vida amorosa, Elena la describió como "desastrosa".

8 Cora Vaquero

Cora, concursante de 'Secret Story'

Cora Vaquero es una barcelonesa de 25 años que trabaja como esteticista, "muy personaja". "Me gusta mucho llamar la atención y, cuando a alguien no le caigo bien, no lo entiendo", declaró la barcelonesa, en su vídeo de presentación. Asimismo, Vaquero se describió como una mujer "impulsiva, muy dulce. Tengo mi parte de angelito, pero también de diablillo" y confesó que su pasión era hacer twerking. "Tengo un don: soy capaz de enganchar a la gente. Es mi esencia", afirmaba la barcelonesa, quien ha crecido a cargo de su madre tras la muerte de su padre, y junto a su hermano Jonathan, con el que hace sus pinitos en el mundo de la música.

9 Rafa Martínez

Rafa, concursante de 'Secret Story'

Rafa Martínez procede de Cuenca, tiene sus 28 años y reside en Madrid, además de ser todo un polifacético: "estudié química, pero no he trabajado nunca de eso: he sido frutero, creativo, luego falsifiqué el currículum y trabajé haciendo exportaciones de medicamentos, luego vino el Covid, me despidieron y ahora trabajo de fontanero". "Me gusta leer clásicos, historia del arte, de la filosofía. Soy una persona con mucha imaginación", compartía el concursante, encantado con la idea de "conocer gente diferente, tener trabajo diferentes, conocer culturas diferentes". Además, Martínez afirmó ser una "persona que dice lo que piensa y si no lo hago, es porque no me apetece", al igual que declaró ser "una persona con mucho humor, muy risueña". Aficionado más a garitos que a discotecas, Martínez reconoció no tener ningún miedo y apostó por que "creo que suelo transmitir buen rollo, naturalidad y quebraderos de cabeza".

10 Brenda

Brenda, concursante de 'Secret Story'

Barrendera de profesión, Brenda tiene 40 años y lleva desde los quince ejerciendo su trabajo, "muchísimo más difícil y dura de lo que la gente cree, pero es gremio del que estoy muy orgullosa de pertenecer". "Mi gente me considera una superwoman, por no dejar perdida ni una batalla, por haber abierto caminos en gremios de hombres", declaró Brenda, también madre "de dos enanos". "Mi estado civil ahora mismo es casada conmigo misma. Hemos tomado la decisión de divorciarnos pero, por motivos económicos, seguimos conviviendo todos juntos", compartió la concursante, toda una apasionada del "esoterismo y la astrología".

11 Kenny Álvarez

Kenny, concursante de 'Secret Story'

Kenny Álvarez tiene 30 años, viene de Cuba, aunque reside en Barcelona, y es modelo. y creador de contenido. "Quise venir para acá por la aventura, este es un país maravilloso", asegura el concursante, muy feliz con su vida en España, sobre todo porque "somos muy parecidos los españoles y los cubanos, tenemos casi la misma energía y eso me encanta". "Para mí el baile es una forma de vida, de comunicación, de divertirse y pasarlo bien", declaraba además Álvarez, para quien "lo más importante para mí en la vida es mi familia", sobre todo su madre, a la que considera todo un ejemplo a seguir. "Mi mayor sueño es tener a mi madre conmigo, traerla de mi país, y darle todo lo que se merece", compartía además el concursante.

12 Alberto

Alberto, concursante de 'Secret Story'

Alberto es un barista de 36 años, que actualmente trabaja como comercial de una empresa de café, sustancia que describe como "una parte de mi vida, como forma de vida y como placer. Hago un café que flipas". "Me considero una persona extrovertida, bastante tontaco y payasete, pero creo que lo que más destaca es mi labia. Me ha ayudado a nivel personal y profesional", declaró el concursante, seguro de que "no me importa nada lo que la gente piense de mí". "Tengo bastantes amigos, aunque solo uno de ellos es verdadero. Creo que hay que tener amigos hasta en el infierno", opinó Alberto, cuya relación sentimental más importante de su vida duró "quince años en pareja y seis meses casado": "conmigo se hizo realidad el dicho: 'te casaste, la cagaste'". En este aspecto, Alberto reconoce que "no tengo tácticas para ligar, me limito a ser yo mismo".

13 Virginia Sanz

Virginia, concursante de 'Secret Story'

Virginia Sanz, de 27 años, procede de Cádiz y, de profesión, "depende del mes e, incluso, de la semana: me puedo dedicar a una cosa o a otra". "Soy licenciada en Periodismo, pero desde que terminé la carrera, he estado dando tumbos de un sitio para otro", explicó la concursante, amante del color rosa, sobre todo porque "me considero una 'flower power' de la vida". Asimismo, Sanz se considera "una persona muy feminista", cuya forma de vivir se basa en viajar, algo que le encanta porque se define como todo un "culo inquieto". "No hay sitio en el mundo al que no me gustaría ir y me gustaría descubrirlo absolutamente todo", aseguraba la concursante, también una persona "muy disfrutona con la comida", especialmente con las croquetas. "Me encanta fluir, soy una vividora total", declaraba además la gaditana, con unos valores más que claros que ostentaba como bandera.

14 Alatzne Mateos

Alatzne, concursante de 'Secret Story'

La guipuzcoana Alatzne Mateos, a sus 44 años, es la concursante más "veterana" de la segunda edición de 'Secret Story', además de ostentar la profesión de técnico de emergencias sanitarias, esencial en la pandemia. "Por mi trabajo veo como se va la vida en cuestión de minutos", confesaba la concursante, encargada de trabajar en una ambulancia, por lo que la pandemia la había tocado muy de cerca. Dicha experiencia comenzó para ella siendo "bastante difícil, porque tampoco sabíamos a lo que nos enfrentábamos, entonces el miedo se apoderó de nosotros". La guipuzcoana compartió cómo ella y sus compañeros se pasaban las veinticuatro horas del día sin parar, "trasladando a la gente que daba positivo, vaciando residencias de ancianos, afrontando todo lo que pudimos". "Por supuesto que marca. Marca cómo se va la vida de una forma tan injusta", admitió Mateos, una persona "frágil en algunos aspectos, pero soy una mujer muy fuerte y no me vengo abajo ante la adversidad", al igual que se describía como una persona "muy impulsiva".

15 Colchero

Colchero, concursante de 'Secret Story'

De nombre David, pero más conocido por su apellido, Colchero, es un joven de 24 años que trabaja en un desguace, después de ejercer otras profesiones como camarero o cocinero. "Me considero un busca vidas, pero porque desde pequeño la situación económica en mi casa no ha sido fácil", compartía el concursante, cuyo sueño sería dedicarse al turismo o a la cocina, al igual que confiesa sentirse encantado con la idea de hacer un voluntariado relacionado con las tortugas antes de morir. "Me considero bastante guapo y, como me lo dice todo el mundo, lo tengo un poco subido", bromeó Colchero, quien solo había mantenido una relación sentimental a lo largo de su vida, de nueve meses, "pero no estuve enamorado, solo estuve ilusionado". "Cuando lo dejé con mi novia, probé con un chico y me gustó. Tiro más para las chicas, pero si algún chico es guapo, no voy a decir que no", reconocía el concursante.

16 Héctor Cruz

Héctor, concursante de 'Secret Story'

Héctor Cruz fue el último concursante en presentarse ante sus compañeros de 'Secret Story' y la audiencia. De 42 años de edad y origen canario, este concursante es un fotógrafo que lleva viajando por todo el mundo desde los diecisiete años, a lo largo de los cuales ha vivido multitud de experiencias de todo tipo, incluso con su pareja. Cruz se describe como alguien "superactivo, supersociable" e ingresa en el reality para transmitir que "las personas normales como yo, también tienen un sitio, pueden ser auténticos y puede ser especial siendo muy normal".