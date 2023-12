Los Alcántara vuelven a reunirse tras el final 'Cuéntame': Así es 'WTF??!', la serie creada por William Miller

Por Héctor Alabadí |

Hay vida más allá del barrio de San Genaro. Después de 22 años ligados a 'Cuéntame cómo pasó', su reparto comienza a embarcarse en nuevos proyectos que les permitan seguir creciendo profesionalmente tras el desenlace de la ficción de Grupo Ganga y Radiotelevisión España. Pero eso no significa que no puedan hacerlos juntos. El destino, o William Miller, ha querido que los intérpretes de los Alcántara vuelvan a reunirse en la pequeña pantalla.

William Miller e Irene Visedo en 'Cuéntame'

, que encarnó durante diferentes temporadas a Mike en 'Cuéntame',. Una producción de Qstom Films que está protagonizada por, los hermanos Inés y Toni Alcántara, con los que Miller ha coincidido a lo largo de 50 episodios desde 2002 hasta 2023. El elenco principal lo completan Fele Martínez Cristina Gallego , Sergio Bieto y Aitor Luna , entre otros, mientras que el propio showrunner da vida a un peculiar personaje recurrente.

'WTF??!' es el título de esta bizarra sitcom de la que ya se ha grabado un capítulo piloto en Salou (Tarragona) y, actualmente, se encuentra en fase de postproducción, esperando comenzar a presentarla a diferentes cadenas y plataformas a partir de enero de 2024. Por el momento, sobre papel, el feedback está siendo bueno en diferentes certámenes de guion tanto nacionales e internacionales. Si la ficción recibe luz verde, la idea es grabar una primera temporada de ocho entregas de 25 minutos de duración de este proyecto de bebe del sketch comedy, con un fuerte componente de humor inglés adaptado a la idiosincrasia española.

El argumento

Esta no es una serie cualquiera. Si metiésemos en una coctelera sus referentes tendríamos que verter un poco de la esencia de Monty Python, con una pizca de 'Black Mirror', el surrealismo de 'The Boys' y el espíritu de 'Friends' o 'Man Seeking Woman'. Resulta complicado hacerse una idea, y esa es la razón que llevó a William Miller a plasmarlo en un episodio piloto, cuya sinopsis no tiene desperdicio.

Los protagonistas de 'WTF??!'

Julia no tiene trabajo ni dinero, vive en casa de sus padres. Su vida sentimental es una desastre desde que cortó con Dios, y buscar pareja en los treinta y... bastantes, es más parecido a intentar sortear un campo de minas de redes sociales con bagaje. Su padre ha desaparecido huyendo de la muerte, su madre sale con un robot sexual, su mejor amigo es acechado por la tecnología desde la llegada del 5G y su hermano está en coma desde que una explosión de gas provocada por el superhéroe Lo Más Man durante una trifulca con un pulpo gigante, que destrozó su piso la noche en la que veían un debate electoral donde un dictador megalómano se hizo con la presidencia. En realidad, 'WTF??!' es una comedia situacional que narra las vicisitudes de un grupo de amigo al enfrentarse a los problema de la vida adulta en el mundo actual, pero suena mucho mejor con este surrealista entorno.