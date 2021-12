Toñi Moreno, Sandra Barneda y Carlos Sobera serán los presentadores de la nueva edición de 'Secret Story: La casa de los secretos' protagonizada por anónimos. Los tres quisieron entrar en directo en la final de la edición de famosos, donde Moreno explicó cómo se enteró de que había dado positivo en coronavirus.

Toñi Moreno y Jorge Javier Vázquez, en 'Secret Story: La casa de los secretos'

"Mira la voz que tengo de capitán general del Ejército", bromeaba la presentadora. Moreno intervino con un espectacular vestido de fiesta: "Yo pensaba: 'Seguramente la única que esta mala con Covid, encerrada, soy yo', y me ha hecho ilusión. Digo: 'Voy a entrar en un prime time', me he puesto mis trajes, me he maquillado yo porque estoy más sola que la una", relataba.

Sin embargo, con el humor que la caracteriza, mostraba que, bajo el vestido, llevaba puesto el pijama. Además, Moreno explicó que se enteró de que estaba contagiada cuando fue a grabar la promoción del nuevo reality. "Todavía no he trabajado y ya está perdiendo dinero Paolo Vasile conmigo. Me tuvo que poner una ambulancia para mandarme a Sevilla de vuelta", confesaba.

Transparente con sus seguidores

Toñi Moreno compartía en sus historia de Instagram un vídeo en el que se la podía ver dentro de la ambulancia que la trasladó a Sevilla. "Llevaba con síntomas varios días y, después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo, me hacen un antígenos en Madrid y soy positiva. Me vuelvo a casa en una ambulancia para no contagiar a nadie y a confinarme. Me encuentro bien. Es como una gripe un poco más fuerte", comunicó la presentadora.