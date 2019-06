Aleix, segundo duelista en la final de 'MasterChef 7': "Es medio sueño cumplido"

La noche del martes 25 de junio, 'MasterChef' celebró su final con Aleix, Valentín, Aitana y Teresa como últimos aspirantes en la séptima edición del talent culinario. Una ocasión en la que solo dos de ellos se convirtieron en duelistas tras dos pruebas: en la primera, fue Teresa quien obtuvo la chaquetilla, mientras que Aleix se ganó su pase al duelo tras una prueba frente a Valentín y Aitana.

Valentín y Aleix en la final de 'MasterChef 7'

Aleix luchó por su chaquetilla en la Comunidad Valenciana, concretamente en el restaurante de Quique Dacosta, donde junto a sus compañeros cocinó dos platos para los duelistas de las seis anteriores ediciones del talent show culinario. Una prueba a la que se enfrentaron con deportividad y en la que los tres aspirantes demostraron estar dispuestos a darlo todo para conseguir acceder al duelo final.

Durante la prueba, Aleix tuvo muy presente a su madre, puesto que "ella lo había dado todo por él". A pesar de la buena marcha de su cocinado, el aspirante no se mostró especialmente entusiasmado, algo que llegó a preocupar a Jordi Cruz. Sin embargo, Aleix acabó demostrando su valía y su esfuerzo, hasta el punto de que incluso llegó a sacar el postre antes de tiempo, para la alegría de los comensales.

"No me lo creo"

"No puedo hablar", confesó el catalán, tras las palabras de Jordi Cruz en las que alabó tanto a Valentín como a él. "Ojalá pudiera vivir esta experiencia hasta el final", deseó Aleix, con lágrimas en los ojos. Cruz destacó entonces que "era un hijo ejemplar", antes de anunciar que él pasaría al duelo con Teresa. "Cumplo este sueño por mí, y de rebote veo que mi madre va a estar orgulloso de mí, así que es mucho más", declaró Aleix tras conocer la decisión del jurado. "No tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo. Es medio sueño cumplido", reconoció el catalán, que confesó que "no se creía" lo que había conseguido.