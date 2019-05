Alejandra Onieva ('Alta mar'): "Me gustaría ser una presunta culpable, pero no creo que yo sea la asesina"

Desde el 24 de mayo, los ocho primeros capítulos de 'Alta mar' están disponibles en 190 países. Ya son miles de seguidores alrededor del mundo los que conocen a Fernando y Carolina, el dueño del barco y su prometida, que están interpretados por Eloy Azorín y Alejandra Onieva. Sin desvelar mucho de la trama, estos dos actores con presentan cómo son sus personajes, cómo interactúan con lo otros, qué tiene de especial esta serie en cuanto a términos de producción y cómo se ha gestionado el misterio en el que todo el mundo puede ser sospechoso.

Alejandra Onieva y Eloy Azorín son Carol y Fernando en 'Alta mar'

Para empezar, contadnos cómo son vuestros personajes.

Alejandra Onieva: Pues mi personaje es Carolina, que es la prometida de Fernando, de Eloy, que es el dueño del barco. Y mi hermana Eva (Ivana Baquero) se viene conmigo porque yo decido dejar la empresa familiar y meterme en la aventura del barco, de mi futuro casamiento, y esta es mi presentación.

Eloy Azorín: Fernando Fábregas es un empresario que es el dueño de este barco que ha invertido mucho dinero para poder hacer un viaje desde España a Brasil. Y que además ha tenido que contar con la inversión de otras personas para poder realizar este viaje. Pretende casarse durante todo el trayecto con Carolina, es un personaje que tiene como una doble cara. Por un lado está profundamente enamorado de su chica y por otro lado es un tipo elitista y oculta una serie de cosas que eso le hace estar sobrepasado por las circunstancias en todo momento porque en el barco sucederán muchas cosas y tendrá que hacerse cargo de casi todas ellas, y eso le lleva a tener que mentir a gente que tiene muy cerca.

Tenemos un asesino que está dentro del barco y que por lo tanto no puede salir

Un asesinato es el misterio principal, pero imagino que irán apareciendo otros secretos...

Alejandra Onieva: De ese suceso, va encadenado mogollón de misterios.

Eloy Azorín: Son como muñequitas rusas. La película más conocida en este caso que es "Asesinato en el Oriente Express" pero había otra que a mí también me gustaba mucho que no me acuerdo de cómo se llama que era algo así como "Misterio en el Nilo", de Agatha Christie, que todo sucedía en un barco y el drama era saber quién había matado a esta persona y en este caso tenemos además un asesino que está dentro del barco y que por lo tanto no puede salir. En un tren, puedes bajar en alguna parada, en un barco no puedes. No hay ningún tipo de escapatoria pero una vez que se ha planteado ese conflicto de que alguien ha muerto y de quién es el asesino, empiezan a suceder tramas que son las que van componiendo lo que es toda la historia. También tienen que ver con el thriller y luego con las relaciones de los personajes entre los de primera clase y los de segunda.

De primeras haces una encuesta y no habría ni un voto para Carolina como sospechosa

¿Todos los que están en el barco son sospechosos? ¿Vosotros también lo sois?

Eloy Azorín: Sí.

Alejandra Onieva: Bueno, acaban siendo todos un poco sospechosos, ya no sabéis de quién fiaros. Yo creo que justo soy la menos sospechosa.

Eloy Azorín: Sí, además es protagonista de la serie. El espectador tiene que agarrarse a alguien siempre para poder seguir. No puedes sospechar de todo el mundo y de Carolina, a priori, no sería de la que sospecharías, pero nunca se sabe.

Alejandra Onieva: Nunca se sabe, pero de primeras haces una encuesta y no habría ni un voto para Carolina.

¿Lo sabéis vosotros?

Eloy Azorín: No, no.

¿Y os han dicho cuándo lo vais a descubrir?

Eloy Azorín: Tampoco. Vivimos al mismo nivel del espectador, por lo que te permite no anticipar nada. Esta serie nunca nada es lo que parece. Con lo cual, ves a alguien con cara de malo como al perro de 'Los Simpson' que miraba hacia la derecha y hacia la izquierda, pero no tienes por qué sospechar de él. Por eso digo lo de Carolina, a priori no sería una persona que tú pensaras que puede matar a alguien.

Alejandra Onieva: Yo me dejo llevar por mi hermana Eva que es la aventurera, la que todo lo quiere saber, la escritora, la pasional, la causante de que después de que descubramos el suceso del barco, nos veamos envueltas en investigar quién ha podido ser y quién no.

Me gustaría ser una presunta, pero justo en esta serie ya te digo que no lo creo

¿No tienes ganas de ser sospechosa después de haber sido la muerta de 'Presunto culpable'?

Alejandra Onieva: Pues sí, siempre me gusta ser una presunta, pero justo en esta serie ya te digo que no lo creo.

Alejandra Onieva y Eloy Azorín, en 'Alta mar'

Hemos podido visitar el set de rodaje y nos ha parecido completamente impresionante, ¿cuál es vuestra zona favorita?

Alejandra Onieva: A mí la cantina.

Hay muy poco cartón piedra en la serie

¿Pero vuestros personajes tienen trama en la cantina?

Alejandra Onieva: No, por eso. Cada vez que vengo digo: "Ostras, qué guay. Ojalá Carolina se haga unos bailes aquí, se relaje con un vinito, tal", pero no. De hecho creo que aquí he hecho solamente dos secuencias. A nosotros siempre nos toca en el otro plató que es más el salón principal, nuestro camarote... Aquí bajamos poco.

Eloy Azorín: A mí es que el camarote me gusta mucho. De hecho el otro día vi una escena en la que ella estaba en la cama con todo el fondo y los visuales donde se ve el mar, y no es cartón piedra. Además tenemos a alguien que lo está cambiando dependiendo el tiempo que hace. Cuando hay lluvia, con los rayos, de verdad... No te digo que llegas a marearte pero sí, sí, la sensación si haces cualquier foto ahí es "wow".

Alejandra Onieva: O arranques de escena que comenzamos mirando en plan la ventana y ahí decimos nuestras frases y pienso "ostras, es que me estoy mareando y me giro para decir mi texto".

Eloy Azorín: Hay muy poco cartón piedra en todo lo que estáis viendo. Y luego lo que es la cubierta es impresionante.

En cuanto al vestuario, algunas de las piezas están traídas de Londres, originales de la época.

Alejandra Onieva: La verdad es que sí.

Eloy Azorín: Es que cuidan mucho el tema de los vestuarios, todo al detalle, a medida.

Casi todo en esta serie son interiores. ¿Habéis rodado también en el exterior?

Alejandra Onieva: Hubo uno o dos. Hay una parte que son como la entrada al barco y eso es exteriores, aquí no lo han podido hacer. Muchos pasillos, las salas de máquinas que ahí yo sí que he estado y son exteriores. Pero realmente es todo plató.

¿Sois más de grabar en interiores o en exteriores?

Alejandra Onieva: Pues la verdad es que nosotros somos muy caseros.

Eloy Azorín: Es verdad, a mí me gusta el interior, pero porque para rodar es más sencillo. No tienes los ruidos de fuera, no tienes que cortar por sonidos, hace mejor temperatura. Cuando salimos afuera con este frío que hace, cuando llevas ya un rato te cuesta vocalizar.

Alejandra Onieva: Y ya tenemos los exteriores de plató, de la cubierta exterior, que normalmente estamos en manga cortita, en plan vestiditos y ahí ya vivimos lo que es un exterior. Pero es verdad que como venimos todos los días, yo ya vengo aquí como mi rutina.

Eloy Azorín: Ha habido alguna escena en exterior en la que hemos tenido que estar forraditos por dentro, pero bastante, bastante. De hecho, Jon ha tenido una escena donde tenía que estar como muy mojado.

Alejandra Onieva: Claro, en momentos tormentas y tal, hay de todo.

Eloy Azorín: Somos unos abuelitos.

Alejandra Onieva: Que de vez en cuando se agradece un exterior, pero vamos, yo prefiero plató aunque esté lejos.

Ivana Baquero, Eloy Azorín y Alejandra Onieva, en 'Alta mar'

Tenemos una súper script que en el caso de que se te escape un "vale", llega y te dice: "Vale no es de época"

Al ser una serie de época, ¿el vocabulario y lenguaje en los diálogos va a ser actual o sí que vamos a notar un vocabulario de la época?

Eloy Azorín: Aquí han tenido bastante atención y bastante cuidado con respecto a eso. Tenemos una súper script que en el caso de que se te escape un "vale", llega y te dice: "Vale no es de época". Porque a veces metemos alguna interjección...

Alejandra Onieva: Un día teníamos que ver el barco y dijimos "wow", pero claro, ¿wow? Nos miden eso bastante.

Eloy Azorín: Sí, en definitiva el lenguaje está adaptado a la época.

Vosotros sois pareja en la serie, ¿pero con qué otros personajes vais a tener tramas?

Alejandra Onieva: Yo realmente con quien lo tengo todo, todo, todo es con Ivana, con la que hace de mi hermana; con Eloy; con Jon un poco porque como tiene algo de relación con Ivana pues acabo viéndome un poco más involucrada en alguna escena con ellos y el tío José Sacristán. El resto tengo menos.

¿Y cómo es la relación de las dos hermanas?

Alejandra Onieva: Es muy buena. De hecho es el personaje de Eloy quien se lleva fatal con ella y Carolina sufre mucho por esa relación porque Carolina se desvive por su hermana. Solo tiene ojos para ella, la prioriza en todo antes que a su futuro marido. Y con tal de que se lleven bien, intenta mediar pero no...

¿Y por qué? ¿Se puede saber?

Eloy Azorín: Un poco por lo que decía antes, Fernando se ve obligado a ocultar una serie de cosas porque hay un par de personajes en el barco con los que tiene una relación un tanto oscura y eso le lleva a tener que mentir a Carolina y a su hermana.

Alejandra Onieva: Y mi hermana, al ser escritora, aventurera, se monta sus películas que pueden ser ciertas o no pero eso hace que sospeche del prometido de su hermana y como nuestra relación es tan buena pues intenta protegerme constantemente. Entonces hay muchas cosas que a ella no le parecen bien con cómo Fernando actúa con Carolina y entonces está siempre un poco alerta.

Sí, he llegado a sospechar hasta de Fernando, mi prometido, pero luego siempre vuelvo a él

¿Y Carolina llega a sospechar de Fernando?

Alejandra Onieva: Claro, en algún momento sí que ha podido no tenerlas todas consigo, pero...

Eloy Azorín: Sí, la respuesta es sí. Has sospechado de mí y me la has liado además.

Alejandra Onieva: Sí, he sospechado de ti, pero luego siempre vuelvo a ti.