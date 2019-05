Jon Kortajarena e Ivana Baquero ('Alta mar'): "Nuestra relación pasará de un tonteo a una amistad y necesidad"

El gran transatlántico de Netflix zarpa el 24 de mayo y 190 países podrán ser testigos de tal evento. 'Alta mar' llega con sus ocho primeros capítulos en los que nos embarcaremos en una gran aventura en la que todos los personajes podrán ser sospechosos de asesinato, pues la serie comienza con una mujer siendo lanzada al mar. Hablamos con Jon Kortajarena y con Ivana Baquero, dos de los protagonistas, para que presenten a sus personajes y nos adelanten cómo va a ser su relación.

Jon Kortajarena e Ivana Baquero, en 'Alta mar'

Contadnos cómo son Eva y Nicolás, vuestros personajes.

Ivana: Pues yo interpreto al personaje de Eva Villanueva que, junto con Carolina interpretada por Alejandra Onieva, son dos hermanas que por unas circunstancias familiares y una serie de tragedias deciden emprender un viaje a Brasil desde España para comenzar una nueva vida. Todo esto transcurre durante los años 40 y en este transatlántico, en este viaje, ocurre un asesinato y una serie de acontecimientos y un misterio que hay que averiguar. Durante el transcurso del viaje conoce a Nicolás.

El asesinato destapa una serie de cosas y va sacando también otras facetas de los personajes que de otra forma no veríamos

Jon: Nicolás Vázquez es el primer oficial del Bárbara de Braganza, es como se llama el barco, que hay que tener mala leche para llamarle Bárbara de Braganza. Es un chico que viene de una familia humilde. Son 6 hermanos, en algún momento han pasado hambre y, al final, de adolescente se dedica a robar en el puerto. Un día le roba el reloj al capitán, le pilla y el capitán le dice o que va a la cárcel o le mete en la escuela naval. Entonces, el personaje ve la oportunidad de cambiar de vida y de tener un oficio. Se va a la escuela naval, empieza a trabajar de marino con el capitán y al final crean una relación de padre e hijo prácticamente.

El capitán es como un referente para mi personaje de dónde acudir cuando hay problemas, dudas personales o profesionales. En este viaje se inicia como un viaje más con la diferencia de que es un barco nuevo especialmente lujoso que tiene la atención del mundo. Pero, a los pocos días de iniciar la travesía, ocurre un asesinato. Eso destapa una serie de cosas y va sacando también otras facetas de los personajes que de otra forma no veríamos. Digamos que se ven en circunstancias que nunca se hubieran imaginado que iban a vivir y cómo saca eso otra forma de los personajes que vemos en esta historia.

Todo esto que nos cuentas del pasado de tu personaje ¿va a verse en la serie? ¿Se introducen flashbacks?

Jon: Se habla, se habla de dónde venimos un poco cada uno. No son flashbacks.

Pero la serie arranca ya en el barco.

Ivana: La serie arranca el día que zarpamos.

Nuestra relación pasa de un tonteo a una relación de amistad, de necesidad, de compañerismo

Habladnos de vuestra relación. ¿Cómo surge?

Ivana: Nicolás es el primer almirante del barco y cuando zarpamos, que es el inicio de la historia, le conocemos.

Jon: Nicolás es un ligón.

Ivana: Y nos ayuda a resolver el misterio.

Jon: Y de repente ve un bombón y bueno, pues juega.

Ivana: Él quiere.

Jon: Y luego las circunstancias que se van dando en el barco mientras estamos en travesía, hacen que la relación de Eva y Nicolás vaya tomando otras capas: pasa de un tonteo a una relación de amistad, de necesidad, de compañerismo.

Ivana: Sí, le ayuda. Forman un equipo.

Podríamos decir que Nicolás, Eva y Carolina son los investigadores y que el resto son todos sospechosos.

Jon: Yo creo que en este barco son todos sospechosos y, en algún momento dado, todos terminan investigando.

Ivana: Y desconfiando los unos de los otros.

Ivana Baquero y Alejandra Onieva son hermanas en 'Alta mar'

¿Vosotros habéis sospechado de vuestros propios personajes? ¿Cómo habéis gestionado las sospechas de vosotros mismos?

Ivana: Yo creo que lo vivimos al día. Supongo que hay momentos en los que cada uno queremos saber qué pasa con nuestro personaje. Pero la verdad es que nosotros, más o menos, sabemos cuál es el transcurso de la historia. Por lo menos en esta primera temporada sí que ya sabíamos lo que iba a pasar, vosotros no.

Eva se siente un poco obligada a formar parte de esa travesía y a comenzar de cero porque su hermana tiene que hacerlo

¿Cómo va a ser la relación de Eva con su hermana y con su prometido?

Ivana: Es una relación muy curiosa porque lo que más quiere en el mundo Eva es a su hermana mayor y se tienen la una a la otra, solamente se tienen ellas. Y al tío, pero no tienen padres. Al final es verdad que tienen muchas amistades en el barco. Tienen a Francisca, tienen al servicio, gente con quien se han criado. Pero al final ellas son un pack, ellas son inseparables. Y Eva opina que Fernando quizás no sea el mejor partido para su hermana. De hecho una de las razones por las que van a Brasil precisamente es porque Fernando es el dueño del barco. Entonces, Eva se siente un poco obligada a formar parte de esa travesía y a comenzar de cero porque su hermana tiene que hacerlo. Eva siente la responsabilidad de tener que acompañarla en este viaje. Hay fricción pero yo creo que lo bonito de esta historia es que los personajes aunque puedan tener fricción, aunque haya conflicto, cariño, amor, viven una serie de twists y acontecimientos que, como comentábamos, hacen que cambie mucho la imagen que tenemos de cada personaje: nunca nadie es lo que uno piensa.

Carolina y Eva son dos hermanas muy diferentes. Vosotras viajáis en primera clase, ¿qué relación vais a tener con la tercera clase?

Jon: Lo bonito de la historia es que toda la historia de misterio que va a pasar en el transatlántico, lo que también refleja muy bien es la vida en las diferentes clases: en tercera, en la primera, en tripulación... y cómo entre ellos se relacionan diferente a como se relacionan en su propio grupo. Creo que la serie en algunas cosas refleja mucho cómo era la época, en otras, no necesariamente. Pero, al final, hay ciertos personajes que sí mantienen esta cosa de la época, de no relacionarse tanto con los de tercera porque son una clase inferior; y otros personajes que son más avanzados y que se relacionan con todos igual. Bueno, eso también es parte de la trama, ¿no?

Ivana: Precisamente una de las diferencias entre las hermanas es que el personaje de Alejandra, Carolina, por la época tiene muy interiorizada la diferencia entre primera clase y tercera: tercera es la gente de servicio, la gente más humilde, evidentemente. Para dar una buena imagen solamente se puede interactuar con la gente de primera. Eva, por el contrario, no ve diferencia. De hecho, le encanta bajar a tercera, toca a la gente de tercera y tiene una relación diferente con ellos, más cercana.

Jon Kortajarena, en 'Alta mar'

Tanto la creación del vestuario como la de los distintos sets lleva un trabajo detrás de documentación total y absoluto. ¿Contadnos cómo ha sido vuestra preparación a la hora de meteros en el personaje?

Ivana: Sí, en mi caso yo creo que una de las facetas únicas que tiene esta serie es que quieren que cada personaje tenga su propio estilo, que sea su propia marca de alguna forma. En ese sentido no sé si la palabra es...

Jon: Que tenga su propia identidad.

Ivana: Eso es, que tenga su identidad propia. Por ejemplo, mi personaje tiene un estilo que no tiene nadie en toda la serie. Mi personaje lleva pantalones, que son como cositas, y nadie más lleva pantalones.

Jon: En esa época era un gesto de transgresora. Mi personaje es el primer oficial y voy con el traje oficial en toda la serie pero sí que es verdad que como yo vengo de ser un ladrón, que tengo otros modales, pues me soltaba la corbata, por ejemplo. En el caso de ella quizás sí tiene la posibilidad de adaptarse un poco más pero en el caso de la tripulación todos vamos de uniforme y luego pues cada uno le da el rollo que cree que su personaje le daría.

Ivana: Sí, con el maquillaje, la peluquería...

Jon: Sí, las mangas desatadas...

Ivana: Todo les ayuda. Es increíble todo lo que es el vestuario, la peluquería, el maquillaje... está tan trabajado y es tan especial...

Siempre pienso: "¿Yo vería esta serie como consumidora, como usuario?", y sin duda esta la vería por varias razones

Sois los dos conocidos internacionalmente. A ti, Ivana, te hemos visto desde pequeña interpretar y a ti, Jon, desde hace poco también conocemos tu faceta actoral. ¿Qué supone para vosotros esta aventura en Netflix?

Jon: Bueno, creo que los dos somos conscientes de que Netflix es capaz de hacer muy visible un producto y además hace las cosas bien, te pueden gustar o no pero los productos que hace son buenos. Cuando vimos el equipo con el que íbamos a trabajar, los compañeros, el director, Carlos Sedes, que es una de las personas más inteligentes que he conocido nunca: todas las ideas que tiene, todo de lo que es capaz, de ver algo, darle la vuelta, volvérsela a dar y, a partir de ahí, trabajar. Creo que para aceptar este proyecto había muchas cosas que eran muy interesantes. Luego la vida dirá si a la gente le gusta, ¿no? Esperemos que sí. Confiamos mucho en esta serie. Pero de lo que estoy seguro es de que es una serie que está bien hecha, que habla de aventuras desde un sitio actual.

Ivana: Sí, y es única.

Jon: Puede llegar a muchos públicos.

Ivana Baquero y Jon Kortajarena, en 'Alta mar'

Ivana: Yo como consumidora que soy de Netflix, cuando entré en este proyecto realmente me di cuenta que era una serie que nunca se había hecho en España tanto por la fotografía, porque prácticamente estamos rodando a nivel cinematográfico; como por la historia, como por la calidad de los guiones y del trabajo que estamos haciendo. Y yo siempre pienso: "¿Yo vería esta serie como consumidora, como usuario?", y sin duda esta es una serie que vería por varias razones: tanto por la calidad porque llama la atención, quiero decir, es una serie española que no se ha hecho nunca, no se ha hecho nunca una historia contada, como decía Jon, desde un punto de vista de aventura, de cómic, con un sentido del humor pero a la vez con una sensibilidad muy especial. Para mí era un placer poder formar parte de una producción así.

Jon: Antes nos preguntaban: "¿Esto de que se vaya a enseñar en 190 países a la vez, es una presión?". Supongo que si no confiásemos en el producto, lo sería. Teniendo una serie que creo que va a ser una buena serie y poder tener esa visibilidad, es un privilegio. Como actor no te lo preparas de diferente manera, porque tú cuando aceptas un proyecto como actor lo aceptas porque te gusta y porque vas a dar tu alma a ese proyecto, independientemente de que lo vean 190 países o 15 personas en su casa. Nos encantaría que fuese bien porque nos lo hemos pasado muy bien, porque creemos que es una serie buena y porque es entretenida, es diferente; y puede llegar a un público y a países muy diferentes y seguir conectando con eso. Pero la vida dirá.

No se me ocurre ninguna serie española que tenga esta trama y que se haya contado desde este punto de vista

Dices que es una serie que verías y que es diferente, pero en cuanto a la historia, ¿qué dirías a la gente que, a priori, le parece una serie típica de asesinato y muchos sospechosos? Porque sí que hay muchas series que parten con esa idea inicial.

Ivana: Es que yo creo que es toda la dinámica de la historia, porque sí que es verdad que el concepto se ha hecho pero la forma de contarlo, la forma de introducir a los personajes, la dinámica que tienen los personajes, la fotografía, los sets... Está contado todo de una forma muy especial. De hecho, en España, a mí no se me ocurre ninguna serie española que tenga esta trama y que se haya contado desde este punto de vista.

Jon: Yo lo que creo también que es importante y que hace diferente es que cuando tú lees el guion de esta serie igual sí que te puede sonar de algo. Carlos Sedes es súper inteligente y tiene mucha cultura cinematográfica y venía con muchas ideas para aportar a todos. Él lo que hizo con cada personaje al principio fue que de lo que leíamos, le dábamos una vuelta, le daba otra vuelta y de ahí partía el personaje. Muchas veces se daba mucha más información con lo que no se dice y con lo que se deja entrever, que con lo que realmente está diciendo el personaje. Creo que eso le da muchas capas a la serie a la hora de poder interpretarla desde varias maneras diferentes.