Alejandra Rubio desmiente a Gustavo Guillermo ('GH VIP 8'): "Mi abuela no tenía ni idea"

Por Almudena M. Lizana |

El 14 de septiembre de 2023, Gustavo Guillermo daba la sorpresa al sumarse al casting de la octava edición de 'GH VIP', ya que María Teresa Campos se fue a principios de septiembre. En su entrada a la casa de Guadalix, el chófer y asistente de la periodista aseguraba que había llamado a las hijas de la comunicadora y estas le habían mostrado todo su apoyo y cariño, pero Alejandra Rubio ha desmentido dicha información en 'Así es la vida'.

Gustavo Guillermo en 'GH VIP 8'

"No lo sabía,, fue una sorpresa para todos. No nos esperábamos que de repente, en un momento en el que mi abuela estaba mal, presentase esa dimisión. Entonces empezaron las negociaciones de 'Gran Hermano'", explicaba Rubio, bajo la atenta mirada de todos los presentes en el plató.

Alejandra Rubio detallaba que Gustavo les contó que iba a entrar en la casa de Guadalix ya después del funeral de María Teresa Campos, a pesar de que Terelu le preguntó sobre su posible fichaje antes, pero él se lo negó. "Yo no tengo ningún miedo de nada, de mí ni de mi familia puede decir nada. Son muchos años juntos. Veré lo que diga y lo que haga dentro de la casa y entonces daré mi opinión", decía la joven colaboradora de 'Así es la vida'.

"Mi abuela no tenía ninguna constancia de esto, no tenía ni idea", soltaba Rubio, desmintiendo así la versión que había dado Gustavo Guillermo el día del estreno del reality, donde aseguró que María Teresa Campos le decía que "cogiera cualquier oportunidad". "Él también quería el apoyo de mi familia y que alguien estuviera en plató. Al final, mi madre no está trabajando ahora mismo aquí y Carmen decidió que no iba a entrar en eso", contaba Rubio, desvelando que Gustavo quería tener a alguna de ellas como su defensora en plató.

¿Hubo conversación?

"Carmen me está diciendo que la llamada de la que él habla no ha existido. Ha habido una conversación, pero no ha habido llamada", puntualizaba Alejandra Rubio tras la vuelta de la publicidad. Para terminar, la tertuliana daba su opinión sobre el chófer de su abuela. "Estos últimos años ha tenido amistades que le han perjudicado mucho", contaba la pequeña del clan Campos.