|

La noche del jueves 14 de septiembre, 'GH VIP 8' comenzó su andadura en Telecinco, con la gran mayoría de sus fichajes aún envueltos en misterio. Entre ellos, se encontraba Gustavo Guillermo, chófer de María Teresa Campos, de quien se había rumoreado la posibilidad de que se hubiera echado atrás. No obstante, el hombre de confianza de la difunta presentadora sí entró en el reality, momento en el que la tuvo muy presente.

Marta Flich charla con Gustavo Guillermo en el estreno de 'GH VIP 8'

En su vídeo de presentación, Gustavo recordó cómo se convirtió en el hombre de confianza de Campos y afirmó que. Asimismo, el concursante se mostró "muy consciente de que estoy aquí por ella", en un vídeo del que Marta Flich señaló el detalle de que, explicó la presentadora.

"Ha dudado en estar hoy aquí, es normal. Ha pasado por momentos muy complicados", añadía la valenciana, razón por la que, al conectar con Guillermo, le dio las "gracias por estar aquí, sé que no ha sido fácil". "Me encuentro feliz, pero la tristeza la llevo por dentro", confesó el concursante, para quien el reality había "sido un regalo de ella". "Decidí venir antes del verano. Ella hubiera querido que estuviera aquí, estoy seguro, porque ella me decía que cogiera cualquier oportunidad", declaró además Gustavo.

La opinión de sus hijas

"Este era el momento y estoy aquí por ella. Le mando un beso al cielo", añadía el concursante, tras lo cual señaló de Campos que "ella era mi segunda madre". "Si tenía un problema, se lo contaba a ella. Nos apoyábamos mutuamente y es muy duro saber que ahora ya no va a estar", confesó Gustavo, en una breve conversación en la que Flich le preguntó por las hijas de la presentadora, Terelu Campos y Carmen Borrego. "Hablé justo hace unos días y les comenté que iba a entrar. Les pareció bien y ayer tuve una llamada de ellas superbonita. Les mando un beso enorme a las dos", compartió el concursante.