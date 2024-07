Alejandra Rubio rompe a llorar en directo por las críticas que recibe: "Me dicen cosas muy crueles y sufro"

Por Redacción |

Alejandra Rubio es una de las protagonistas del momento. Como colaboradora de 'Así es la vida', la tarde del martes 2 de junio estaba presente en el plató y recuperaron fragmentos de la entrevista de '¡De viernes!' donde Carlo Costanzia Jr fue el entrevistado, con Terelu Campos entre las tertulianas presentes. Rubio ha contado ahora que sí que vio la entrevista y que en parte sí que estuvo sufriendo frente al televisor viendo a su pareja y a su madre.

El abrazo de Sandra Barneda y Alejandra Rubio en 'Así es la vida'

Y es que Carlo se puso nervioso en la recta final "Le puede pasar a cualquiera (...) Yo también me habría puesto nerviosa", defendía Rubio explicando que ella ha visto los mensajes por los que le preguntaban en directo a Carlo y que ella está tranquilísima con ese tema. Eso sí, vio cómo su pareja se sentía atacada, por lo que defiende que, algo que faltó desde su punto de vista con algún colaborador.

En 'Así es la vida', los colaboradores se mostraban a favor de Rubio, recomendándoles que reciban consejos de cómo manejarse con la prensa o haciendo alegatos a favor de ella, por todo lo que está pasando y teniendo que aguantar. Sandra Barneda llegaba a decir que solo esperaba que todo este asunto no les esté afectando como pareja. "Gracias a Dios, no. Se empeñan en destrozarlo todo. Lo tenemos todo en contra. Han hecho todo lo posible, pero no lo van a conseguir y ya está. Soy súper sensible", explicaba Alejandra Rubio.

El consuelo de Sandra Barneda

Poco después, la propia Alejandra se rompía a llorar, y era Barneda quien se levantaba a darle un abrazo de consuelo. Algo más aliviada, la hija de Terelu explicaba que está pasando por un momento "súper duro" por tener que "escuchar las barbaridades que hemos escuchado día y noche, por redes sociales, por la calle, dicen cada cosa... Hay gente majísima que dan la enhorabuena. Otros dicen cosas crueles y llega un momento en el que sufro. Siempre me ha dado igual todo esto, pero ahora no puedo".