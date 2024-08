Por Alejandro Burrueco Marín |

Tras la entrevista de Sofía Suescun en '¡De viernes!', la audiencia esperaba terminar de completar ese testimonio al día siguiente con Kiko Jiménez, que se está viendo obligado a hablar del tema de Maite Galdeano por su labor como colaborador en 'Fiesta'. No obstante, el programa comenzó el sábado 24 de agosto con una mala noticia: Jiménez no iba a acudir al programa.

Kiko Jiménez entra a 'Fiesta' por teléfono tras su plantón

El de Jaén avisó del plantón al director del programa, José Ángel Leiras , a través de un mensaje, como él mismo explicó: ", a las tres y poco de la tarde, para decirme que ha pasado muy mala noche". "Ahora mismopara hablar con él", añadió Leiras, ya que Jiménez había apagado el móvil y no podían comunicarse con él.

Cuando consiguieron contactar con la pareja de Suescun le pidieron que entrara al directo por teléfono para explicar su ausencia. Este aceptó la propuesta e incluso aprovechó para disculparse con el equipo y con la audiencia: "Está siendo uno de los momentos más duros de su vida, no hemos pegado ojo en toda la noche porque ella siente que no ha servido de nada esa entrevista de cara a su madre, que no ha entendido nada, Sofía está destrozada y hasta se arrepiente de haber concedido esa entrevista".

Plantón para apoyar a Suescun

Jiménez también dio su opinión de la entrevista: "Yo creo que Sofía estuvo increíble en su entrevista y explicó a la perfección lo que pasaba en su casa, porque mucha gente no lo sabía, pero ella se siente muy mal". "Como espero que comprendáis, he puesto por delante a Sofía que es lo que más quiero junto con mi familia, antes que mi puesto de trabajo, algo que yo no he hecho en mi vida porque me tomo muy en serio el trabajo", finalizó su explicación el jienense, ante la comprensión de sus compañeros. De hecho, hubo quienes se disculparon por dejar caer la posibilidad de que su ausencia tuviera la intención de cebar una exclusiva, algo que Jiménez negó de forma rotunda.