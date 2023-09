Por Fernando S. Palenzuela |

Los magazines han virado su escaleta tras despertarnos en la jornada del 5 de septiembre con la triste noticia del fallecimiento de María Teresa Campos. 'El programa del verano' ha comenzado con Patricia Pardo al frente de una mesa dedicada a honrar a la mítica comunicadora y completada con los colaboradores habituales del "Club social".

Alessandro Lecquio en 'El programa de Ana Rosa'

Durante el tiempo que han hablado de la presentadora, se ha producidoque ha intentado ser rebatida por el resto de los presentes. "He escuchado a muchísimos decir 'la reina de las mañanas'., que ha liderado un programa durante 20 años. Basta de tonterías", soltaba ante la estupefacción de sus compañeros.

"Se ha dicho la primera reina de la televisión", matizaba Antonio Rossi las palabras de Sandra Aladro, que esta misma luego defendía: "Se ha dicho primera porque llegó antes porque era mayor". Sin embargo, Lecquio continuaba con su ferviente defensa hacia Ana Rosa Quintana: "Y la destronó". Kike Calleja también se posicionaba contra el colaborador, pidiendo que no se compitiera y que no se restara "el mérito que ha tenido Teresa durante tantos años".

Patricia Pardo pone en su sitio a Lecquio

"¿No competía ella con Ana Rosa, me lo vas a negar tú a mí?", brotaba Alessandro Lecquio. En este punto, la presentadora entraba en juego para tratar de acallar las polémicas declaraciones del tertuliano: "No está reñida una cosa con la otra". "Aquí la única reina de las mañanas ha sido Ana Rosa, es que a mí tanta falsedad no", volvía a interrumpir el colaborador.

"Cuando la propia reina de las mañanas le ha dado su sitio... Es que de verdad...", finalizaba con exasperación Patricia Pardo, haciendo referencia a las palabras de Quintana en el FesTVal. "No son conceptos que estén reñidos en absoluto. Son bautizos que me parecen muy ridículos y no se le está restando mérito profesional a nadie. Y además, insisto, Alessandro: no es el día para hacer ese comentario". Un par de horas después, la propia Ana Rosa Quintana se presentaba en el tanatorio y alababa a Campos: "Ella es la primera reina de las mañanas y la que nos ha abierto el camino a muchas otras".