Alessandro Lequio, sobre los gemidos de Violeta en su noche con Fabio en 'Supervivientes': "Me ponen cachondo"

'Supervivientes' sorprendió recientemente con las reveladoras imágenes de la noche que compartieron Violeta y Fabio, a solas, con motivo del cumpleaños del concursante. Una cita en la que ambos acabaron manteniendo relaciones, lo que fue muy comentado no solo por los presentes en el plató del reality, sino también en otros programas de Telecinco, como fue el caso de 'El programa de Ana Rosa'.

Alessandro Lequio habla de 'Supervivientes' en 'El programa de Ana Rosa'

"Yo me muero de envidia de verla", comentó Bibiana Fernández, durante el debate sobre el polémico momento protagonizado por Violeta y Fabio ante las cámaras. "Hay que darlo todo", añadió por su parte Isa Pantoja, quien recientemente ha pasado a convertirse en colaboradora habitual del formato presentado por Ana Rosa Quintana, antes de admitir que "era súper fan de las parejas que nacían en realities".

"Yo sí me creo la versión de Violeta. Es una persona valiente porque esto lo va a ver todo el mundo y le ha dado igual. Me parece perfecto porque hay que dejarse llevar", opinó la hija de Isabel Pantoja. "Tampoco nos pasemos. Que me parece bien, es una chica soltera y está fenomenal, pero en la vida no hay que dejarse llevar en todo. Hay que pensar también con la cabeza", aportó por su parte Ana Rosa, mientras Pantoja señalaba, bromista, que en la isla uno "estaba asalvajado".

"Es chillona la chica"

La sorpresa para los presentes llegó con la opinión de Alessandro Lequio, quien no dudó en hacer referencia a los gemidos de Violeta. "Es chillona la chica. A mí los gemidos me encantan. Me ponen cachondo", confesó el colaborador, ante el silencio de incredulidad sus compañeros, que fue roto por Joaquín Prat. "¿Por qué hablamos de ella y no de él?", reprochó el colaborador, haciendo referencia a Fabio. "Porque son los gemidos de ella los que he oído", respondió Lequio, tajante, a lo que Prat replicó que "por qué no se podía decir que él era silencioso". "Porque a mí lo que me pone son los gemidos de una chica, no los gemidos de un tío, qué quieres que te diga", contestó el italiano, justo antes de que Ana Rosa pusiera fin al debate.