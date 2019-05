Omar e Isabel Pantoja, muy críticos con Colate en 'Supervivientes': "Me tengo que callar porque si no la armo"

La playa de los Señores en 'Supervivientes' fue sacudida en los últimos días a raíz de una cuantiosa pesca que consiguieron entre todos. Una ocasión en la que Colate, como líder de grupo, recomendó guardar algunas de las piezas para el día siguiente, momento en el que los concursantes descubrieron que varios peces se habían podrido, lo que generó críticas por parte de los miembros del grupo hacia el líder, especialmente por parte de Isabel Pantoja y Omar Montes.

Omar e Isabel Pantoja, muy críticos con Colate en 'Supervivientes'

"Nada más pescarlo nos los teníamos que haber comido", lamentó Isabel Pantoja, mientras que Omar reconoció que "tenían que empezar a discutir un poco más". "Seguir patrones y que luego salgan las cosas mal por obedecer, no me sale a cuenta", reconoció el concursante. "¿No decidimos por unanimidad lo de guardarlos para hoy? Ahora parece que no, dicen que todos lo querían hacer ayer, menos tú y yo", señaló Colate, a solas con Albert, quien señaló que "se habían equivocado todos".

El enfado de Omar al descubrir el mal estado del pescado empujó al concursante a reprochar a Colate lo sucedido. "Tú siempre has racionado muy bien la comida, pero ayer con el lío este de los peces... Si nadie decidió comer los peces fue por no discutir contigo", reconoció el concursante. "Yo siempre he dejado claro que no sé cómo se conservan los peces. A mí ese muerto no me lo eches. Yo defiendo aquí los intereses del grupo", defendió Colate.

"Activaré el modo culebro"

"A veces no se da cuenta que los demás también tenemos opinión", señaló Omar, solo ante las cámaras. "Si a mí me van a confundir la humildad con ser gilipollas, activaré el modo culebro y tendré que dar zascas", prometió el superviviente. Montes tuvo ocasión de compartir sus impresiones con Isabel Pantoja, quien también se mostró muy crítica con Colate. "Me tengo que callar porque si no la armo", reconoció Isabel, después de que Omar reconociera que "lo había pasado muy mal". "A mí no me tiene que gritar Colate porque sea líder. Aún no me ha pedido disculpas y yo no voy a ir detrás de él", aseguró la concursante.